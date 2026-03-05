Chile: homicidios caen 11,5% en 2025 y encadenan tres años a la baja tras pico de violencia de 2022

Según el informe nacional de víctimas de homicidios consumados en Chile 2025, divulgado el jueves y que recopila los datos oficiales de diversas instituciones, el año pasado un total de 1.091 personas fueron víctimas de homicidio. Ello representa 118 víctimas menos que en 2024 y una disminución de 11,5% en la tasa nacional, que pasó de 6,1 en 2024 a 5,4 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2025.

Chile enfrenta una crisis inédita de inseguridad, potenciada por la entrada de bandas internacionales del crimen organizado entre 2020 y 2021, que derivó en una ola también de delincuencia y disparó las cifras de fenómenos hasta entonces poco conocidos en el país, como los homicidios, secuestros y extorsiones.

La espiral de violencia alcanzó su pico en 2022, cuando el país registró una tasa de 6,7 asesinatos para cada 100.000 habitantes. Desde entonces, la cifra ha caído paulatinamente, aunque en las calles y hogares el temor a la inseguridad sigue creciendo: un sondeo publicado el pasado octubre por el centro de estudios Fundación Paz Ciudadana mostró que el 23,8% de los consultados consideraba “bastante o muy probable” ser víctima de un homicidio en los próximos 12 meses.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, celebró los datos divulgados y destacó la labor integrada de las distintas instituciones.

“Hemos podido advertir una reducción de tres años consecutivos de los homicidios consumados cometidos en Chile”, dijo a los periodistas. “Por supuesto que no estamos todos conformes, quisiéramos que todo estuviera mucho mejor. Pero lo que sí nos permite constatar es que estamos trabajando de una manera correcta”.

De acuerdo al informe, 12 de las 16 regiones chilenas han registrado bajadas en los homicidios, al paso que las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío - las tres más pobladas del país - concentraron el 67,1% del total nacional.

Confirmó además que los hombres continúan siendo las principales víctimas de homicidio, representando un 89,1% del total, y una mayor incidencia entre las personas de entre 18 y 39 años.

La escalada de la violencia, al lado de la inmigración irregular, son las dos mayores preocupaciones de los chilenos, quienes eligieron el pasado diciembre al ultraderechista José Antonio Kast como el próximo presidente del país en gran medida por su discurso mano dura contra la delincuencia y los migrantes indocumentados.

FUENTE: AP