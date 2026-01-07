americateve

Chiefs, al tanto acusaciones de violencia doméstica que involucrarían a Rashee Rice

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Chiefs de Kansas City informaron el miércoles por la noche que están al tanto de las acusaciones de violencia doméstica hechas en una serie de publicaciones en redes sociales por una exnovia del receptor abierto Rashee Rice.

Rashee Rice, receptor de los Chiefs de Kansas City, es controlado por un árbitro durante un partido ante los Chargers de Los Ángeles, el domingo 14 de diciembre de 2025 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Mediante un comunicado, los Chiefs añadieron que habían estado en comunicación con la NFL.

El equipo no mencionó a Rice por su nombre en su comunicado y señaló que no emitiría "más comentarios en este momento".

Dacoda Nichole Jones tampoco mencionó a Rice por su nombre el miércoles, cuando publicó una serie de fotos en Instagram que parecían mostrar huellas de maltrato físico. Jones sí dijo que la persona involucrada era el padre de sus hijos.

La mujer tiene dos hijos con Rice, a quien los Chiefs seleccionaron en la segunda ronda del draft de 2023.

No había informes policiales disponibles en Overland Park, Kansas, un suburbio de Kansas City donde Jones alega que ocurrió el abuso.

Rice se perdió los primeros seis partidos de esta temporada tras una suspensión de la NFL por su papel en causar un accidente en una autopista de Dallas que dejó a varias personas heridas durante el receso previo a la campaña de 2024.

El jugador fue sentenciado a 30 días de cárcel y cinco años de libertad condicional después de declararse culpable de cargos de delito grave de tercer grado por colisión que involucró lesiones corporales graves y por participar en carreras sobre una autopista causando heridos.

Rice terminó con 53 recepciones para 571 yardas y cinco touchdowns. Kansas City tuvo una foja de 6-11 y se perdió los playoffs por primera vez en una década.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

