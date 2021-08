CHICAGO-CADAVERES EN EL PATIO

urn:publicid:ap.org:b8d07b73b7f444208d1a05e1f6965e35CHICAGO-CADAVERES EN EL PATIO2021-08-31T17:54:33.702Z2021-08-31T17:54:24ZChicago TribuneCHICAGO-CADAVERES EN EL PATIOStacey WescottMember OnlineStacey WescottCaption Writerglopez|File|Filed|8/31/2021 5:54:24 PMEDITORThe Associated PressUn policía camina cerca de una casa donde se encontraron dos cadáveres en el patio, en un suburbio de Lyons, Chicago, el 28 de agosto de 2021. (Stacey Wescott/Chicago Tribune via AP) TrueStacey WescottStacey Wescottglopez|File|Filed|8/31/2021 5:54:24 PMASSOCIATED PRESS-----SPANILCHT601CHICAGO-CADAVERES EN EL PATIO21243643508501PhotoChicago Tribune2021-08-28T17:36:23Zurn:publicid:ap.org:b8d07b73b7f444208d1a05e1f6965e350UsableMANDATORY CREDIT; OUTS: CHICAGO SUN-TIMES OUT; DAILY HERALD OUT; NORTHWEST HERALD OUT; THE HERALD-NEWS OUT; DAILY CHRONICLE OUT; THE TIMES OF NORTHWEST INDIANA OUT; NO LICENSING EXCEPT BY AP COOPERATIVE MEMBERS2021-08-31T17:54:24Z