Cherki imita festejo de Haaland tras golazo en victoria del Man City en la Copa de la Liga Inglesa

Rayan Cherki, del Manchester City, celebra después de marcar el primer gol de su equipo en partido de fútbol de la Copa de la Liga Inglesa entre Manchester City y Brentford, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Manchester, Inglaterra. (AP Foto/Jon Super) AP

La estrella francesa realizó algunos movimientos de robot y luego se sentó con las piernas cruzadas en una pose de yoga después de darle la ventaja al City, que había realizado muchos cambios, a los 32 minutos.

Con sus trucos, habilidades y maravillosa técnica, Cherki ya se está convirtiendo en el favorito de los aficionados en su primera temporada en Manchester tras su llegada procedente de Lyon. En una victoria sobre Sunderland este mes, produjo un centro de "rabona" que fue cabeceado por Phil Foden, pero dejó al entrenador del City, Pep Guardiola, instando a Cherki a jugar con "simplicidad" como Lionel Messi.

El gol contra Brentford fue uno del que Messi estaría orgulloso. Recogiendo un despeje de cabeza en el borde del área, Cherki engañó a un oponente cambiando el balón a su pie derecho y luego lanzó un disparo al ángulo.

Savinho añadió un segundo gol para el City a los 67 minutos con un disparo que fue desviado, haciendo que el balón pasara por encima del portero del Brentford, Hákon Valdimarsson.

Haaland fue nombrado como suplente para el partido, no ingresó al campo, y se le vio estrechando la mano de Cherki cuando el centrocampista fue reemplazado en la segunda mitad.

El City se unió al Chelsea, que venció al Cardiff City de tercera división 3-1 el martes, en las semifinales.

El campeón defensor Newcastle estaba jugando contra Fulham en un inicio más tarde el miércoles. Los cuartos de final se completan la próxima semana cuando el Arsenal reciba al Crystal Palace. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP