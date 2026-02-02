americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cher se ríe de sus errores en los Grammy en una aparición caótica y llena de buen humor

Cher puede haber querido retroceder en el tiempo durante su caótica experiencia presentando en los Grammy. Pero el evidente buen humor de la leyenda del pop hizo que su serie de errores fuera uno de los momentos más disfrutables y dignos de memes de la noche.

Cher presenta el premio a la grabación del año durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Cher presenta el premio a la grabación del año durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

En lo que equivalió a una versión de los Grammy del momento de John Travolta con Adele Dazeem en los Oscar —aunque mucho más comprensible—, Cher, al presentar el premio al disco del año en el espectáculo del domingo, pareció momentáneamente otorgárselo al fallecido Luther Vandross.

Sin embargo, rápidamente se dio cuenta, en medio de los aplausos, de que el verdadero ganador era el muy vivo Kendrick Lamar, quien se levantó para aceptar el premio por "Luther", su dúo con SZA. "Luther Vandross – no, ¡Kendrick Lamar!" dijo Cher, sonriendo ampliamente ante su propio error.

Tenía su lógica, sin embargo, porque ese dúo samplea a Vandross, y uno de los productores de la canción, Sounwave, comenzó su discurso de aceptación diciendo: "Demos un reconocimiento al gran y fallecido Luther Vandross".

No fue el único momento caótico de la aparición de Cher. Llegó al escenario para presentar el premio a la grabación del año, pero primero aceptó su galardón a la trayectoria entregado por el anfitrión Trevor Noah, un reconocimiento que había omitido aceptar en persona en una ceremonia la noche anterior. Luego, después de un discurso optimista centrado en superar décadas de contratiempos en su carrera, simplemente comenzó a salir del escenario. "Supongo que se supone que debo salir ahora", dijo, ante los aplausos amistosos.

Noah la llamó de vuelta, diciendo: "Cher, antes de que te vayas, ¿podríamos pedirte que anuncies a los nominados?" Él podría hacerlo, bromeó, pero ella lo haría mejor.

Cher accedió, también con una sonrisa.

Cuando llegó el momento de anunciar al ganador, primero miró a su alrededor, con curiosidad. "¡Oh! Me dijeron que iba a estar en un teleprompter", explicó.

Noah resumió todo con un giro positivo.

"Amo la televisión en vivo", dijo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Destacados del día

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

Bad Bunny acepta el premio al mejor álbum de música urbana por Debí tirar más fotos durante la 68.a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy: "No somos salvajes, somos humanos y americanos"

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter