Chequia no cumplirá meta de gasto de defensa de la OTAN con el populista Babiš

Los legisladores, muchos de ellos partidarios del nuevo gobierno del primer ministro Andrej Babiš, votaron 104-87 en la Cámara baja del Parlamento a favor de asignar casi 155.000 millones de coronas (7.400 millones de dólares) al Ministerio de Defensa, es decir, poco más del 1,7% del producto interno bruto.

El objetivo de la OTAN es del 2% del PIB. El gasto checo únicamente superaría el 2% si se toma en consideración la financiación de proyectos relacionados con defensa en otros ministerios. De momento se desconoce si la OTAN aceptaría eso.

El populista Babiš sostuvo que su gobierno tenía otras prioridades, como “la salud de nuestros ciudadanos”, y afirmó que era “el máximo posible” debido al mal estado de las finanzas públicas que heredaron del gobierno anterior.

Los miembros de la OTAN se comprometieron en 2014 a destinar al menos el 2% del PIB a gastos de defensa, y la alianza esperaba que todos sus integrantes, incluidos los checos, alcanzaran ese objetivo el año pasado.

Durante la cumbre de La Haya de 2025, ante la presión de Washington, la alianza acordó ir más allá e invertir el 3,5% del PIB en requisitos básicos de defensa y otro 1,5% en gasto relacionado con la defensa y la seguridad para 2035.

El presidente Petr Pavel, un general retirado del ejército, hizo un llamado a los legisladores a aumentar el presupuesto al hacer mención de la invasión rusa de Ucrania: “Hoy no hay una sola razón justificable para que se estanque el gasto en defensa y seguridad”.

El mandatario aún debe promulgar la medida presupuestaria, y ha dicho que lo hará porque el presupuesto es asunto del gobierno, no suyo.

Babiš regresó al poder después de que su movimiento SÍ obtuvo una amplia victoria en unas elecciones de octubre pasado gracias a una coalición de gobierno con dos pequeños grupos políticos: el partido Libertad y Democracia Directa y los Automovilistas, cuya agenda incluye alejar al país del apoyo a Ucrania y rechazar algunas políticas clave de la Unión Europea.

El embajador de Estados Unidos, Nicholas Merrick, le ha recordado a los checos sus obligaciones con la OTAN.

“Si Chequia no cumple sus compromisos, afecta a toda la alianza", declaró Merrick la semana pasada en una conferencia de seguridad en Praga. "Y no necesito recordarles a ustedes, y al pueblo checo, lo importante que es que los aliados honren sus compromisos”.

El embajador señaló que, con el presupuesto de defensa propuesto, “Chequia correría el riesgo de ser uno de los países que menos gastan en la alianza, y estaría mostrando un impulso negativo en comparación con otros socios de la OTAN de nivel similar”.

