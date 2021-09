Cuarto Cheque de Estímulo: ¿Se enviará en septiembre el nuevo pago por aumento de la variante Delta de Covid-19?

Incluso, el crecimiento exponencial del virus provocó que Estados Unidos saliera de la lista de los viajes seguros de la Unión Europea, al no tener un control de la variante en los últimos meses.

Aumento de la variante Delta ayudará a aprobar el estímulo: esto sabemos

Por ahora, la administración de Joe Biden no ha dado luz verde para que exista esta cuarta ayuda, ya que por ahora están enfocados en los proyectos de ley de American Families Plan y Jobs Plan, además del que está en discusión, que es el plan de infraestructura, los cuales no tienen contemplados un cuarto cheque.

¿El pago del cuarto cheque será de $1400 dólares o más?

La presión que existe en el Congreso para que haya una cuarta ayuda ha aumentado desde el mes de mayo, cuando se enviaron varias cartas al presidente Joe Biden, en las que exponen la importancia de un nuevo pago para ayudar a las familias a salir de la pobreza.

Para ello, se han pedido que los pagos sean recurrentes y que asciendan de $1400 a $2000 dólares por persona.

Mientras que una misiva del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara renovó el impulso de un estímulo adicional asegurando que está ayuda mantendrá a cerca de 11 millones de personas fuera de la pobreza.

¿Se pagará el cuarto cheque de estímulo en septiembre?

Aunque la preocupación ha crecido, no se tiene contemplado, hasta ahora, que exista un cuarto cheque de estímulo en el mes de septiembre, ya que primero se tendrían que aprobar el resto de los proyectos de ley para poder entrar en discusión al respecto.

¿Cómo saber si soy beneficiario del cuarto cheque de estímulo en USA?

Pese a que no hay una propuesta clara, las diferentes misivas enviadas al gobierno durante el año han pedido que se mantengan las estipulaciones de las anteriores ayudas, donde las personas solteras con un ingreso de menor a $75,000 dólares anuales y las parejas que declaran en conjunto que perciben hasta $150,000 dólares serían las beneficiadas.

¿Cuántos cheques de estímulo ha pagado USA y cómo cobrar los pendientes?

Desde que inició la pandemia del coronavirus se han enviado un total de tres cheques de estímulo. Con la administración de Donald Trump se enviaron dos, de $1200 dólares y de $600 dólares, mientras que con la aprobación del American Rescue Plan de Joe Biden se envió el tercer cheque de estímulo que es de $1400 dólares.

Con respecto a la tercera ayuda, muchos estadounidenses no lo han recibido, debido a que sus declaraciones de impuestos no han sido procesadas hasta ahora. Por ello, los interesados deben entrar a la herramienta de Get My Payment del IRS para poder conocer la fecha de llegada del pago. Mientras que, si pidió el pago vía tarjeta EIP o el cheque en papel deben entrar a la aplicación de Informed Delivery del USPS para saber la fecha exacta en la que llegará por correo.