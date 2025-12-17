americateve

Chelsea y Bayern aseguran lugares en cuartos de final de Champions femenina durante noche intensa

Chelsea y Bayern Múnich avanzaron a los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina al concluir la fase de liga con una noche agitada de nueve partidos simultáneos el miércoles.

Sam Kerr (centro) festeja con sus compañeras del Chelsea tras anotar ante Wolfsburgo en un partido de la Liga de Campeonas, el miércoles 17 de diciembre de 2025 (Swen Pförtner/dpa via AP)
En tanto, Juventus y Real Madrid se dirigen al repechaje.

Goles de cabeza de Lucy Bronze y Sam Kerr llevaron a Chelsea a una victoria por 2-1 sobre el Wolfsburgo, dos veces ganador de la Liga de Campeones, para ocupar el tercer lugar detrás de Barcelona y Lyon, después de que Alexandra Popp había dado la ventaja a Wolfsburgo.

Chelsea se convirtió en el primer equipo inglés en ganar en Wolfsburgo en la competición, algo que Bronze calificó como "un buen récord que finalmente hemos logrado". El cabezazo de Kerr la convirtió en la segunda jugadora del Chelsea en anotar 20 goles en la Liga de Campeones y la primera australiana en lograrlo.

“Definitivamente el partido de hoy fue difícil”, dijo Bronze. "Probablemente fue uno de los más duros en la Liga de Campeones”.

Bayern se impuso con un 3-0 sobre el Valerenga de Noruega para reclamar el cuarto y último pasaje directo a cuartos de final y evitar la ronda de repesca. Eso parecía poco probable en octubre, cuando el club alemán comenzó la fase de liga sufriendo una paliza de 7-1 ante Barcelona.

Juventus y Real Madrid pierden puntos

La gran victoria del Bayern sólo fue suficiente para estar entre los cuatro primeros porque Juventus y Real Madrid tropezaron y se dirigen al repechaje.

Real Madrid necesitó un gol de Sara Däbritz en el tiempo de descuento para un empate 1-1 en Twente y terminó séptimo. Jess Park elevó el balón sobre la portera para anotar el único gol del Manchester United, que venció a la Juventus 1-0 para subir al sexto lugar y negar al equipo italiano, ahora octavo, un lugar en cuartos de final.

Eso prepara algunos desafiantes partidos de repesca en febrero. Madrid o Juventus jugarán contra Wolfsburgo o Paris FC. El sorteo se realiza este jueves.

Arsenal vence a Leuven

El campeón defensor Arsenal no pudo asegurar un sitio directo en los cuartos de final, pero sí obtuvo una mejor posición para la repesca en quinto lugar con una victoria por 3-0 sobre el OH Leuven de Bélgica, que aún avanzó al repechaje en el duodécimo lugar gracias a la derrota de Valerenga.

La delantera canadiense Olivia Smith anotó su primer gol en la Liga de Campeones al aprovechar el rebote tras su propio disparo para dar la ventaja al Arsenal y Beth Mead hizo el 2-0 con un zurdazo combado. Arsenal o United pueden ser emparejados contra Leuven o Atlético de Madrid en los partidos de febrero.

Barcelona y Lyon ganan de nuevo

Barcelona y Lyon tenían prácticamente asegurado avanzar como los dos primeros y terminaron la fase de liga con victorias.

Vicky López y Caroline Graham Hansen anotaron inteligentes goles en solitario para Barcelona en su victoria por 2-0 sobre Paris FC, mientras que Lyon se benefició de los errores del Atlético en una victoria por 4-0.

Lyon tenía el control firme hasta el descanso gracias a un gol en propia puerta de Vilde Boe Risa y una tarjeta roja para su compañera del Atlético Luany, expulsada por tirar del cabello de Selma Bacha. Atlético se clasificó en el undécimo lugar.

La campaña sin victorias del Paris Saint-Germain terminó en el 17º lugar con un empate 1-1 en la cancha de Benfica. Roma vapuleó al último lugar St. Polten 6-1 pero aún así no avanza a las etapas eliminatorias.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

