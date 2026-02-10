americateve

Chelsea pierde ventaja de dos goles y empata 2-2 con Leeds en la Liga Premier

Chelsea desperdició una ventaja de dos goles en casa y terminó empatando el martes 2-2 con el Leeds en la Liga Premier, mientras que Liam Rosenior perdió puntos por primera vez desde que asumió como entrenador en Stamford Bridge.

Estevao del Chelsea pelea por el balón con Lukas Nmecha del Leeds en el encuentro de la Liga Premier el martes 10 de febrero del 2026. (Nick Potts/PA via AP)
Estevao del Chelsea pelea por el balón con Lukas Nmecha del Leeds en el encuentro de la Liga Premier el martes 10 de febrero del 2026. (Nick Potts/PA via AP) AP

Lukas Nmecha y Noah Okafor sellaron la remontada para Leeds, lo que asestó un golpe a las esperanzas de Chelsea de clasificar a la Liga de Campeones.

Con dos penales de Joao Pedro y Cole Palmer parecía que le daría la quinta victoria consecutiva en la liga a Rosenior. Pero el Chelsea fue sorprendido por dos goles del Leeds en un lapso de seis minutos y tuvo que conformarse con un punto.

Tottenham está siendo arrastrado a una batalla por el descenso después de una derrota en casa por 2-1 ante Newcastle.

La presión está aumentando sobre el entrenador Thomas Frank, cuyo equipo aún no ha ganado un partido de liga en 2026.

Newcastle puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la liga. Jacob Ramsey anotó el tiro ganador a los 68 minutos en el Estadio del Tottenahm Hotspur.

Malick Thiaw adelantó a Newcastle en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Archie Gray dio esperanzas a los Spurs al 64, pero Ramsey aseguró los puntos para el visitante poco después.

Bournemouth anotó dos veces en un lapso de tres minutos para remontar un gol en contra y vencer 2-1 al Everton en el Hill Dickinson Stadium.

El penal de Iliman Ndiaye antes del descanso dio la ventaja al equipo local, pero Rayan empató al 61 y Amine Adli anotó el gol de la victoria tres minutos después.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

