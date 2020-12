Chavismo arremetió contra Alberto Fernández tildándolo de "tibio y frío"

“El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad? De tibio pa’ frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ¿Dios, para dónde van? Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner”, cuestionó Cabello.

“No lo estoy criticando, ni me meto en asuntos internos. Solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo. Se sienten superiores... están en la mira del imperialismo”, agregó.

Sin embargo, Cabello no es el único que ha propiciado críticas a Alberto Fernández. Uno de los miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente y uno de los mayores propagandistas del régimen, Mario Silva, arremetió también contra el mandatario pampa y hasta le propino insultos.

“A nosotros no nos importa, señor Alberto Fernández, si usted reconoce o no al presidente Nicolás Maduro. Lo que nos da mucho asco es la acción suya, hacerse el tonto, el pendejo. Mejor hablo bien de Macron, pero no digo si Nicolás Maduro nos envió una carta sentida sobre Maradona (...) Nosotros hemos estado al lado del pueblo argentino en sus luchas, y es muy mezquina esa actitud de parte de Alberto Fernández ¿Qué busca? ¿Caerle bien al FMI (Fondo Monetario Internacional)?”, reclamó Silva.

Esta escalada de agresiones verbales obedece a la incertidumbre que pueda tener el régimen en cuanto a la posición de Argentina de cara a las venideras elecciones legislativas convocadas por Maduro para este próximo domingo.

Estos comicios no tienen ningún tipo de garantía ni legitimidad, según la propia oposición y la comunidad internacional, y por esta razón varios países ya han manifestado que no reconocerían los resultados de dicha elección. Argentina no se ha pronunciado y no se sabe que postura pueda tomar luego de que se anuncien los resultados del polémico proceso.