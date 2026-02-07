americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Charros ganan electrizante final entre equipos mexicanos y conquistan la Serie del Caribe

GUADALAJARA (AP) — El relevista Guadalupe Chávez permitió dos carreras con lanzamientos descontrolados consecutivos en la parte baja de la décima entrada, y los Charros de Jalisco superaron el sábado 12-11 a los Tomateros de Culiacán en una dramática e histórica final entre equipos mexicanos, para coronarse en la Serie del Caribe.

Los peloteros de México Rojo celebran luego de doblegar a México Verde en extra innings, en la final de la Serie del Caribe, disputada el sábado 7 de febrero de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Fernando Llano)
Los peloteros de México Rojo celebran luego de doblegar a México Verde en extra innings, en la final de la Serie del Caribe, disputada el sábado 7 de febrero de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Fernando Llano) AP

México Rojo, nombre asignado a los Charros en el torneo, llegó a tener una ventaja de 9-1 en el cuarto episodio, pero los Tomateros, bajo la denominación de México Verde, reaccionaron para remontar y enviar el juego a entradas extra, donde finalmente sucumbieron.

Desde antes del duelo, estaba asegurado que México conquistaría su décimo título caribeño. Es el tercer máximo ganador, detrás de Puerto Rico, con 16 campeonatos, y de República Dominicana, líder histórico con 23.

Tanto boricuas como dominicanos quedaron fuera en la ronda semifinal.

Para Jalisco fue además el primer campeonato de Serie del Caribe en su historia.

Los Charros tomaron ventaja muy temprano en el encuentro. Connor Hollins abrió la pizarra con un sencillo productor y Michael Wielansky añadió dos carreras más con otro imparable en la segunda entrada.

Los Tomateros reaccionaron con una anotación en la tercera, producto de una jugada de selección tras un batazo de Carlos Sepúlveda, pero en la parte baja Jalisco anotó tres veces, todas con dos outs, gracias a sencillos de dos anotaciones de Connor Hollins y Julián Ornelas.

En la cuarta entrada, Bligh Madris conectó un jonrón de dos carreras para ampliar la ventaja de los Charros a 9-1. Sin embargo, los Tomateros protagonizaron una bravía reacción con un ataque de seis anotaciones en el quinto episodio, gracias a sencillos productores de Alí Solís, Víctor Mendoza, Yadir Drake y Luis Verdugo, además de un doble remolcador de dos carreras de Allen Córdoba.

En el séptimo capítulo, Víctor Mendoza acercó a los Tomateros por la mínima con un jonrón solitario que colocó la pizarra 9-8. Los Charros recuperaron una ventaja de dos carreras con un doble remolcador de Ornelas.

Víctor Mendoza volvió a aparecer en la parte alta de la novena entrada, al conectar su segundo cuadrangular en turnos consecutivos, ahora de dos carreras, para empatar el encuentro a 10 y enviarlo a los innings extra.

México Verde tomó la delantera en la décima con un elevado de sacrificio de Alí Solís, pero el desenlace llegó en el cierre del episodio.

Con dos outs y corredores en segunda y tercera, Mateo Gil, hijo del mánager de los Charros Benjamín Gil, trabajó un largo turno al bate. El relevista Chávez realizó un lanzamiento descontrolado que permitió anotar a Ornelas la carrera del empate.

Tras conceder la base por bolas a Gil, Chávez volvió a perder el control y lanzó un piconazo a la tierra que permitió a Wielansky anotar desde tercera la carrera del campeonato.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen compacta el turismo

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: Es terrible apresar las ideas

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: "Es terrible apresar las ideas"

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter