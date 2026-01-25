Charros barren a Tomateros y son bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico

La novena jalisciense tomó ventaja temprano con un ataque de cinco anotaciones en el segundo capítulo, coronado por un sencillo de dos carreras de Alejandro Osuna y un cuadrangular de dos carreras de Julián Ornelas.

Los Tomateros respondieron de inmediato e incluso tomaron la delantera con un rally de seis carreras en el tercer episodio, impulsados por un doble de Allen Córdoba con las bases llenas que remolcó tres, seguido por un jonrón de tres carreras de Orlando Martínez.

Sin embargo, los Charros recuperaron la ventaja en la sexta entrada. Julián Ornelas fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas para producir una carrera, y Mateo Gil conectó un rodado por la inicial que permitió anotar a Alejandro Osuna la carrera decisiva.

Charros y Tomateros representarán a México como los equipos Rojo y Verde en la Serie del Caribe 2026, que se disputará a partir del 1 de febrero en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco.

Los Toros del Este anotaron dos veces en la parte alta de la novena entrada para vencer el domingo 3-2 a los Leones del Escogido y acercarse en la Serie Final al mejor de siete encuentros, que ahora pierden 2-1.

Bryan De La Cruz adelantó a los Toros con un cuadrangular en el cuarto capítulo, pero los Leones respondieron en la sexta entrada con sencillos remolcadores de Raimel Tapia y Yamaico Navarro para tomar la ventaja.

La definición llegó en el noveno episodio, cuando Rudy Martin empató el encuentro con un doble productor de una carrera, y posteriormente Eric Filia negoció una base por bolas con las bases llenas para impulsar la carrera del triunfo.

Navegantes se meten a la Final en Venezuela

Los Navegantes del Magallanes hicieron su parte y derrotaron el domingo 3-2 a los Bravos de Margarita para asegurar su lugar en la Final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en la que se medirán ante los Caribes de Anzoátegui.

Ramón Flores puso al frente a los Bravos 2-0 con un triple productor de dos carreras en el quinto episodio, pero los Navegantes reaccionaron en el sexto con un sencillo remolcador de Luis Sardiñas. En la séptima entrada, anotaron las dos carreras que definieron el encuentro: Carlos Sepúlveda impulsó una con sencillo y Rougned Odor produjo la del triunfo al recibir base por bolas con las bases llenas.

En Maracaibo, los Cardenales de Lara derrotaron 3-1 a las Águilas del Zulia, aunque el resultado no fue suficiente para evitar su eliminación, ya que necesitaban una derrota de los Navegantes para forzar un desempate por el último boleto a la Final.

Ildemaro Vargas, Danry Vásquez y Yadir Drake conectaron sencillos remolcadores en un ataque de tres anotaciones en la primera entrada, suficiente para sellar el triunfo de los Cardenales.

Caribes y Navegantes disputarán la Final tras concluir la ronda de todos contra todos con marca de 10-6, seguidos por Cardenales de Lara (9-7), Águilas del Zulia (7-9) y Bravos de Margarita (4-12).

FUENTE: AP