Chaqueta de Pelé del Mundial 1966 atrae nuevos fans tras ser lucida por Bad Bunny en Brasil

SAO PAULO (AP) — Una chaqueta que vistió el legendario Pelé en el Mundial de 1966 se ha convertido en un éxito entre los fans de Bad Bunny desde que este la tomó prestada de la tienda de artículos deportivos de un coleccionista y la usó en sus recientes conciertos en Sao Paulo, en sus primeras presentaciones en suelo brasileño.

El homenaje de Bad Bunny al tricampeón del mundo, quien murió en 2022 a los 82 años, también incluyó un cambio en la letra de la canción MONACO, que el artista puertorriqueño cantó como “marcar un gol después de Pelé y Maradona” en lugar de “Messi y Maradona”.

Cássio Brandão, propietario de la tienda Alambrado Futebol e Cultura, busca recuerdos históricos y camisetas de fútbol y tiene más de 7.000. Posee 115 artículos que pertenecieron a Pelé y participó en la elección de la chaqueta por parte de Bad Bunny.

“Cuidó muy bien la pieza. Volvió solo con sudor, mojada de sudor, pero estaba perfecta, en las mismas condiciones. Fueron muy cuidadosos. Regresó en la misma maleta”, manifestó Brandão.

El Instagram oficial de Pelé agradeció después al cantante por el homenaje y añadió que cuando alguien como Bad Bunny honra a “el Rey en suelo brasileño, significa que la corona sigue brillando”.

“Creo que hoy, cuando veo a Bad Bunny hacer esto, se me calienta el corazón al imaginar que muchos niños en todo Brasil y en el mundo están yendo a YouTube para intentar saber más sobre Pelé, viendo sus goles y entendiendo mejor la magnitud y la grandeza de esta figura, que es el mejor futbolista de la historia y, para mí, el mayor brasileño que haya vivido”, expresó Brandão.

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

Cubano detenido como presunto sicario de El Mencho tras disturbios y bloqueos en México

Trump eleva a Marco Rubio como figura clave en el Estado de la Unión y lo presenta como su gran carta diplomática

