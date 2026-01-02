americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Champagnie se destapa con 20 puntos y lidera a Wizards en victoria 119-99 sobre Nets

WASHINGTON (AP) — Justin Champagnie estableció un récord personal de puntos en la temporada con 20 y los Wizards de Washington continuaron su reciente mejora con una victoria de 119-99 sobre los Nets de Brooklyn el viernes por la noche.

Justin Champagnie (9), de los Wizards de Washington, clava el balón sobre Drake Powell (4), de los Nets de Brooklyn, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 2 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell)
Justin Champagnie (9), de los Wizards de Washington, clava el balón sobre Drake Powell (4), de los Nets de Brooklyn, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 2 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

Alex Sarr sumó 19 unidades y CJ McCollum anotó 17 para los Wizards, que aún tienen el segundo peor récord en la Conferencia Este (9-23) pero han ganado cuatro de cinco por primera vez desde el 8 al 16 de febrero de 2023.

Washington ganó la batalla de rebotes 51-33 mientras mantenía a Brooklyn en un mínimo de temporada de seis triples en 29 intentos (20.7%).

Day’Ron Sharpe, Terance Mann, Ziaire Williams y Drake Powell anotaron 14 puntos cada uno para Brooklyn (10-22), que ha perdido tres seguidos tras una racha de tres victorias en fila.

Washington tuvo una ventaja de 19-2 en puntos por pérdidas de balón antes del medio tiempo, y utilizó una racha de 18-4 que se extendió a lo largo del primer y segundo cuarto para aumentar su ventaja a 18.

El triple de Champagnie al sonar la bocina del primer período puso el juego 37-24. Will Riley aumentó la ventaja con una bandeja para abrir el segundo cuarto, luego asistió a AJ Johnson para un triple un par de posesiones después que extendió la diferencia a 44-26.

Brooklyn se acercó a nueve más tarde en el segundo y tercer cuarto antes de que Washington ampliara su ventaja a 23 al final del tercero y 28 al inicio del cuarto.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter