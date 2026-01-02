Champagnie se destapa con 20 puntos y lidera a Wizards en victoria 119-99 sobre Nets

Compartir en:









Justin Champagnie (9), de los Wizards de Washington, clava el balón sobre Drake Powell (4), de los Nets de Brooklyn, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 2 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

Alex Sarr sumó 19 unidades y CJ McCollum anotó 17 para los Wizards, que aún tienen el segundo peor récord en la Conferencia Este (9-23) pero han ganado cuatro de cinco por primera vez desde el 8 al 16 de febrero de 2023.

Washington ganó la batalla de rebotes 51-33 mientras mantenía a Brooklyn en un mínimo de temporada de seis triples en 29 intentos (20.7%).

Day’Ron Sharpe, Terance Mann, Ziaire Williams y Drake Powell anotaron 14 puntos cada uno para Brooklyn (10-22), que ha perdido tres seguidos tras una racha de tres victorias en fila.

Washington tuvo una ventaja de 19-2 en puntos por pérdidas de balón antes del medio tiempo, y utilizó una racha de 18-4 que se extendió a lo largo del primer y segundo cuarto para aumentar su ventaja a 18.

El triple de Champagnie al sonar la bocina del primer período puso el juego 37-24. Will Riley aumentó la ventaja con una bandeja para abrir el segundo cuarto, luego asistió a AJ Johnson para un triple un par de posesiones después que extendió la diferencia a 44-26.

Brooklyn se acercó a nueve más tarde en el segundo y tercer cuarto antes de que Washington ampliara su ventaja a 23 al final del tercero y 28 al inicio del cuarto.

