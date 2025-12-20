americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chambliss y Ole Miss superan su prueba sin Kiffin y vencen a Tulane 41-10 en playoff colegial

OXFORD, Mississippi, EE.UU. (AP) — Trinidad Chambliss corrió para conseguir dos touchdowns y lanzó un pase para lograr otro por Mississippi, que no pareció afectado por la deserción del entrenador Lane Kiffin y aplastó el sábado 41-10 a Tulane en la primera ronda del playoff del fútbol americano colegial.

Trinidad Chambliss, quarterback de Mississippi, lanza un pase en el encuentro ante Tulane, el sábado 20 de diciembre de 2025 en Oxford (AP Foto/Rogelio V. Solís)
Trinidad Chambliss, quarterback de Mississippi, lanza un pase en el encuentro ante Tulane, el sábado 20 de diciembre de 2025 en Oxford (AP Foto/Rogelio V. Solís) AP

Acarreos de 20 yardas de Kewan Lacy y cuatro yardas de Chambliss llevaron el balón a la zona prometida y dieron una ventaja de 14-0 a Ole Miss (6to preclasificado con foja de 12-1), antes de que transcurrieran 8 minutos en el debut de Pete Golding como entrenador.

Golding fue ascendido desde el puesto de coordinador defensivo después de que Kiffin se marchó a LSU el 30 de noviembre.

El paso siguiente para Golding y Ole Miss es un duelo de cuartos de final del playoff contra Georgia (2do) en el Sugar Bowl, previsto para el 1 de enero.

Tulane (17mo con 11-3) y el mariscal de campo Jake Retzlaff movieron el balón de manera efectiva en ocasiones, pero los Rebels —que apabullaron al Green Wave por 45-10 el 20 de septiembre— conservaron una ventaja cómoda durante todo el partido. El esquinero Jaylon Braxton consiguió una intercepción temprana, y la defensa de los Rebels logró múltiples recuperaciones de balones sueltos y detenciones en cuarta oportunidad.

Aunque Kiffin había pedido seguir entrenando a Ole Miss durante el playoff incluso mientras trabajaba para su rival de la Conferencia Sureste, el director atlético Keith Carter no lo permitió. Así que los Rebels entraron en lo que posiblemente sea el encuentro más significativo jamás jugado en el Vaught-Hemingway Stadium con un nuevo estratega, sin mencionar un nivel sin precedentes de incertidumbre en el personal y la plantilla para un equipo que compite por un título nacional.

En el famoso Grove de Mississippi, abundaron mantas con mensajes despectivos sobre Kiffin,.

Cuando Golding entró al campo durante los calentamientos, la multitud rugió. Los fanáticos continuaron animando mientras Eli Manning, un ex mariscal de campo de Ole Miss y dos veces ganador del Super Bowl con los Giants de Nueva York, saludaba al nuevo entrenador de los Rebels en la línea lateral.

En la línea lateral opuesta estaba el entrenador de Tulane, Jon Sumrall, a quien se le permitió seguir entrenando al Green Wave después de ser contratado por Florida. Sus esperanzas de regresar a la ciudad natal de Tulane, Nueva Orleans, para prepararse para el Sugar Bowl se desvanecieron, y se estará mudando a Gainesville, Florida, para unirse a los Gators.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Anthony Joshua en acción ante Jake Paul durante su combate de peso pesados el viernes 19 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Jake Paul afirma tener 'doble fractura de mandíbula' tras su derrota ante Anthony Joshua

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter