Chambliss y Carneiro llevan a Mississippi a vencer 39-34 a Georgia en Sugar Bowl y a semifinales

Suntarine Perkins (4), apoyador de Mississippi, celebra la recuperación de un balón suelto contra Georgia durante la segunda mitad del juego de cuartos de final del College Football Playoff en el Sugar Bowl, hoy jueves 1 de enero de 2026, en Nueva Orleans. (AP Photo/Matthew Hinton) AP

En un giro inusual, Ole Miss fue premiado con un safety en su último saque de inicio cuando el equipo de retorno de Georgia intentó un pase lateral cruzado que golpeó el pilón.

Georgia luego recuperó una patada corta y ejecutó una jugada más en la que realizaron numerosos pases laterales antes de que la jugada se desvaneciera, enviando a Ole Miss (13-1, CFP sembrado número 6) a una semifinal contra Miami en el Fiesta Bowl.

Comenzando tras dos cuartos de final del CFP desiguales en los Orange y Rose bowls, el Sugar Bowl proporcionó drama hasta el final.

Después de ver una ventaja de 21-12 al medio tiempo convertirse en un déficit de 34-24 con 9:02 por jugar, Georgia (12-2, CFP sembrado número 3) luego se recuperó para empatarlo, primero avanzando para el pase de TD de 18 yardas de Gunner Stockton a Zachariah Branch antes de que el corto gol de campo de Peyton Woodring lo empatara con 55 segundos restantes en el tiempo reglamentario.

Chambliss respondió preparando el gol de campo ganador con un pase de 40 yardas a De’Zhaun Stribling en tercera oportunidad desde la propia línea de 30 yardas de Mississippi. Unas jugadas más tarde, Carneiro, quien ya había roto récords del Sugar Bowl con goles de campo de 55 y 56 yardas, acertó desde 47 y corrió triunfante hacia la línea lateral de Ole Miss mientras los Rebels (13-1, CFP sembrado número 6) lo rodeaban jubilosamente.

___

FUENTE: AP