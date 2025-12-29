Chamanes peruanos predicen la caída de Maduro y conflictos globales continuos en 2026

Chamanes sostienen fotografías del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su ritual anual para predecir temas políticos y sociales para el nuevo año, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP

Vestidos con ponchos y tocados tradicionales andinos, los chamanes realizaron su ceremonia en la cima de la colina de Miraflores, desde donde hicieron sus predicciones sobre el curso de las relaciones internacionales, los conflictos actuales y el destino de dignatarios mundiales.

En la ceremonia del lunes, los chamanes dijeron que el presidente venezolano Nicolás Maduro será destituido de su cargo y agregaron que los conflictos globales, como la guerra en Ucrania, continuarán.

"Hemos pedido para que Maduro se vaya, se retire, para que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pueda lograr sacarlo, y hemos visualizado que para el próximo año se va a dar", aseguró la chamana Ana María Simeón.

El grupo tiene resultados mixtos en cuanto a sus predicciones anuales.

El año pasado advirtieron que estallaría una "guerra nuclear" entre Israel y Gaza, donde actualmente hay un alto el fuego.

Sin embargo, el grupo predijo correctamente en diciembre de 2023 que el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien había estado encarcelado por abusos a los derechos humanos, fallecería dentro de los próximos 12 meses.

Fujimori murió de cáncer en septiembre de 2024 a los 86 años de edad.

Antes de la ceremonia del lunes, los chamanes se reunieron para beber brebajes alucinógenos derivados de plantas nativas --como la Ayahuasca y el cactus San Pedro-- que se cree que les dan el poder para predecir el futuro.

Durante la ceremonia colocaron mantas con flores amarillas, hojas de coca, espadas y otros objetos, pidiendo energía positiva para el nuevo año.

Después de bailar en círculos y tocar instrumentos ancestrales, los chamanes pidieron paz en Oriente Medio, el fin del conflicto entre Ucrania y Rusia y la caída del presidente Maduro.

Las oraciones a los dioses, realizadas entre flores e incienso, así como las danzas, tienen como objetivo alentar a los líderes a tomar buenas decisiones.

Los chamanes también predijeron desastres naturales, como terremotos y fenómenos climáticos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

