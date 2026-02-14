Cerveceros y Gary Sánchez cierran acuerdo de 1 año por 1,75 millones con opción a 2027

Compartir en:









Ambas partes acordaron el miércoles un marco para el contrato.

Sánchez, de 33 años, jugó con los Cerveceros en 2024 y bateó para .220 con un porcentaje de embasarse de .307, 11 jonrones y 37 carreras impulsadas en 89 juegos, como suplente del receptor venezolano William Contreras, dos veces All-Star, y con algo de tiempo de juego como bateador designado.

Sánchez, también dos veces All-Star, pasó el año pasado con los Orioles de Baltimore y bateó para .231 con un porcentaje de embasarse de .297, cinco jonrones y 24 carreras impulsadas en 29 juegos.

Sánchez batea para .224 con un porcentaje de embasarse de .309, 189 jonrones y 509 carreras impulsadas en 859 juegos de temporada regular en su carrera con los Yankees de Nueva York (2015-21), Mellizos de Minnesota (2022), Mets de Nueva York (2023), Padres de San Diego (2023), Cerveceros y Orioles.

Quedó segundo detrás de Michael Fulmer, de Detroit, en la votación al Novato del Año de la Liga Americana en 2016. Sánchez integró los equipos All-Star de la Liga Americana con los Yankees en 2017 y 2019.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP