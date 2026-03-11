Cerrador Josh Hader iniciará la temporada en la lista de lesionados de 15 días de los Astros

Hader, quien lidió con tendinitis en el bíceps mientras realizaba sesiones de bullpen en la pretemporada, no lanza después del 8 de agosto del año pasado debido a una distensión de la cápsula del hombro. Había avanzado hasta volver a lanzar y a jugar a la pelota, pero el zurdo de 31 años no ha participado en ningún juego de los entrenamientos de primavera y su puesta a punto se extenderá más allá del juego inaugural de los Astros contra los Angelinos de Los Ángeles el 26 de marzo.