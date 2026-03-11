americateve

Cerrador Josh Hader iniciará la temporada en la lista de lesionados de 15 días de los Astros

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El cerrador estelar de los Astros de Houston Josh Hader, comenzará la temporada en la lista de lesionados de 15 días, le informó el miércoles a los reporteros el mánager Joe Espada .

ARCHIVO - Foto del miércoles 23 de julio del 2025, el pitcherde los Astros de Houston Josh Hader reacciona al vencer a los Diamondbacks de Arizona. (AP Foto/Rick Scuteri, Archivo)
ARCHIVO - Foto del miércoles 23 de julio del 2025, el pitcherde los Astros de Houston Josh Hader reacciona al vencer a los Diamondbacks de Arizona. (AP Foto/Rick Scuteri, Archivo)

Hader, quien lidió con tendinitis en el bíceps mientras realizaba sesiones de bullpen en la pretemporada, no lanza después del 8 de agosto del año pasado debido a una distensión de la cápsula del hombro. Había avanzado hasta volver a lanzar y a jugar a la pelota, pero el zurdo de 31 años no ha participado en ningún juego de los entrenamientos de primavera y su puesta a punto se extenderá más allá del juego inaugural de los Astros contra los Angelinos de Los Ángeles el 26 de marzo.

Hader tuvo marca de 6-2 con 28 salvamentos en 29 oportunidades y una efectividad de 2,05 en 48 apariciones la temporada pasada, su segunda desde que se unió a los Astros como agente libre con un contrato de cinco años y 95 millones de dólares.

Aún no está claro quién reemplazará a Hader como cerrador al inicio de la temporada. El derecho dominicano Bryan Abreu, quien logró un récord personal de siete salvamentos el año pasado y suma 16 en siete temporadas en las Grandes Ligas, es una opción.

FUENTE: AP

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

