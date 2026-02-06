Ceremonia inaugural de los Olímpicos de Milán-Cortina comienza con cuatro sedes y dos pebeteros

Espectadores observan un espectáculo previo a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en el Estadio San Siro de Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) AP

No se sentía exactamente como unos Juegos de Invierno al comenzar las festividades en el centro principal, el estadio de fútbol San Siro de Milán, donde la temperatura estaba un poco por debajo de los 50 grados Fahrenheit (diez grados Celsius) y el cielo era de un azul claro y nítido toda la tarde. Ni rastro de nubes, y mucho menos de nieve.

Los Juegos Olímpicos regresaban a una nación que albergó por última vez el espectáculo deportivo hace 20 años. Sin embargo, estos son los Juegos de Invierno más dispersos de la historia, con sedes de competición repartidas en un área de aproximadamente 8.500 millas cuadradas (más de 22.000 kilómetros cuadrados), aproximadamente el tamaño de todo el estado de Nueva Jersey.

Además de San Siro, que se inauguró hace un siglo y es el hogar de los titanes del fútbol de la Serie A, AC Milan e Inter Milan, pero que será demolido y reemplazado en los próximos años, los atletas estaban programados para marchar en otros tres lugares, algunos portando la bandera de su país: Cortina d'Ampezzo en el corazón de las montañas Dolomitas; Livigno en los Alpes; Predazzo en la provincia autónoma de Trento.

Eso permitió que deportes de montaña como el esquí alpino, el bobsleigh, el curling y el snowboard estuvieran representados en el Desfile de las Naciones sin requerir que la gente hiciera el largo viaje de varias horas hasta Milán, la capital financiera del país.

Para completar, la ceremonia de clausura del 22 de febrero se llevará a cabo en otro lugar, Verona, donde se ambientó "Romeo y Julieta" de Shakespeare.

Otro símbolo de lo disperso que está todo esta vez: en lugar del habitual pebetero que se enciende y arde durante toda la duración de los Juegos Olímpicos, habrá dos, ambos destinados como un homenaje a los estudios geométricos de Leonardo da Vinci. Uno está en Milán, a 2½ millas (cuatro kilómetros) de San Siro, y el otro estará a 250 millas (400 kilómetros) de distancia en Cortina.

Las personas a quienes se les otorgó el honor de encender ambos pebeteros era un secreto muy bien guardado, como suele ser el caso en cualquier Olimpiada. En los Juegos de Turín 2006, fue la esquiadora de fondo italiana Stefania Belmondo.

Otros vínculos con el patrimonio de Italia programados para ser parte de las festividades del viernes: una actuación del tenor Andrea Bocelli; bailarines formados en la academia de la famosa casa de ópera de Milán, el Teatro alla Scala; un tributo al fallecido diseñador de moda Giorgio Armani, quien murió el año pasado a los 91 años. Un desfile de moda iba a mostrar atuendos creados por Armani en los colores de la bandera de Italia: rojo, verde y blanco.

Se suponía que habría referencias a la ópera y el arte, la literatura y la arquitectura, apreciaciones por la belleza y la historia y, sobre todo, "La Dolce Vita" (en italiano, "La Buena Vida" y el nombre de una película de 1960 de Federico Fellini).

Entre otros segmentos previstos para el espectáculo producido por el veterano de ceremonias olímpicas Marco Balich estaban bailarines reimaginando las obras de mármol del escultor del siglo XVIII Antonio Canova; personas con disfraces que representaban a los compositores Giacomo Puccini, Gioachino Rossini y Giuseppe Verdi; y tubos gigantes de pintura roja, azul y amarilla — los colores primarios — flotando sobre el escenario antes de que personajes que simbolizaban la creatividad y el legado italiano desfilaran por el estadio.

Iba a haber referencias a la antigua Roma, el Renacimiento, el Carnaval de Venecia y las tradiciones notables del país en diversas áreas como la cocina y la literatura, como "Pinocho" y "El Infierno" de Dante.

La baladista Laura Pausini fue seleccionada para cantar el himno nacional de Italia en Milán, mientras que se esperaba que un coro se uniera desde Cortina.

Otro toque local: la actriz italiana Sabrina Impacciatore, famosa por "White Lotus", iba a presentar una sección que llevaría a los espectadores a través de un siglo de Juegos Olímpicos pasados, con ejemplos de la evolución del equipamiento, la ropa deportiva y la música. Y la actriz y comediante Brenda Lodigiani fue invitada a demostrar los populares gestos de manos italianos que a menudo se usan para comunicarse en lugar de palabras.

Mucho se había mantenido en secreto por parte de los organizadores que dijeron que buscaban transmitir temas de armonía y paz, tratando de representar la dicotomía ciudad-montaña de la configuración particularmente inusual de estos Juegos Olímpicos mientras también intentaban apelar a un sentido de unidad en un momento de tensiones globales.

Otra incógnita: ¿Qué tipo de recepción recibiría el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, cuando asistiera a la ceremonia en Milán? ¿Y qué pasaría con los atletas estadounidenses?

Cuando se le preguntó esta semana a la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, qué tipo de recibimiento recibiría la delegación de Estados Unidos cuando ingresen a San Siro en el Desfile de las Naciones, ella respondió: "Espero que la ceremonia de apertura sea vista por todos como una oportunidad para ser respetuosos."

