CEPAL: América Latina y el Caribe crecerán 2,4% este año, pero perderán dinamismo en 2026

SANTIAGO (AP) — La economía de América Latina y el Caribe se expandirá 2,4% este año mientras que, para el año que viene, se prevé que pierda dinamismo, alertó en un informe publicado el martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, presentado en Santiago, el organismo regional de la ONU destacó que “la región continúa transitando una senda de bajo crecimiento” y prevé que, para 2026, tanto el consumo privado como la demanda externas —las principales fuentes de la actividad económica— perderán fuerza.

Ante el escenario, la CEPAL estima que el Producto Interno Bruto (PIB) regional se expandirá un 2,4% este año y un 2,3% en 2026, proyecciones que, de confirmarse, marcarían una racha de cuatro años de bajo crecimiento con un avance promedio anual de apenas 2,3%.

“Este menor ritmo de expansión es una combinación de factores”, sintetizó el secretario ejecutivo de la institución, José Manuel Salazar-Xirinachs, en una rueda de prensa en la capital chilena.

El secretario agregó que, en el año que entra, la región podría sentir de forma más contundente los “efectos negativos de la política arancelaria de Estados Unidos” mientras tendrá que lidiar con un escenario adverso que incluye una alta tasa de informalidad laboral, cercana al 46%, el alto pago de intereses de deuda y un ritmo de inversión pública aún bastante bajo.

Todo eso “nos pone en esta situación de desarrollo en estrés”, matizó.

Por otro lado, Salazar-Xirinachs dijo que la región también contó con “buenas noticias” en 2025, entre ellas el mantenimiento de una trayectoria descendente de la inflación, las reducciones de las tasas de interés en la mayoría de los países, un mayor crecimiento promedio del empleo respecto de años anteriores —con una tasa de desocupación que alcanzó su nivel más bajo de la última década— y una deuda pública bruta con tendencia a la baja.

En su última revisión del año sobre el desempeño de las economías latinoamericanas y caribeñas, la CEPAL reportó diferencias en las zonas de la región.

América del Sur deberá crecer un 2,9% en 2025, impulsada por la recuperación de Argentina, Bolivia y Ecuador tras las contracciones registradas en 2024, mientras que para 2026 se proyecta una expansión más lenta, del 2,4%, debido a un menor crecimiento en la mayoría de sus economías.

Centroamérica, a su vez, registrará una aceleración de 2,6% en 2025, afectada por el debilitamiento de la demanda de Estados Unidos, en tanto que debería recuperarse en 2026 para alcanzar un crecimiento de 3%.

Para el Caribe, en tanto, se estima un crecimiento de 5,5% en 2025 y de 8,2% en 2026, apuntalado por el incremento de la actividad petrolera en Guyana y apoyado por la normalización del turismo y un mejor desempeño de la construcción.

No obstante, el organismo también advirtió de una caída en el ritmo de generación de empleo, que pasaría de 1,5% en 2025 a 1,3% en 2026.

La inflación regional deberá alcanzar una mediana de 3% en 2026, por encima del 2,4% esperado para el cierre de 2025, pero aún por debajo de los niveles observados durante los choques inflacionarios de 2021-2022.

El informe advirtió además que el escenario de 2026 “estará condicionado por múltiples riesgos externos e internos”.

“Los países necesitan marcos de política capaces de reducir vulnerabilidades y, al mismo tiempo, movilizar recursos para la transformación productiva”, dijo el documento de la Cepal.

En ese marco, Salazar-Xirinachs, insistió en que, para salir de la trampa de baja capacidad para crecer, son necesarias políticas de desarrollo productivo combinadas con políticas macroeconómicas que muevan más recursos para la innovación, la transformación productiva y la creación de empleos de calidad.

“Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia y avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible”, matizó.

FUENTE: AP

