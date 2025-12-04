americateve

CEO sigue al frente de AMC Entertainment tras derrame cerebral

WASHINGTON (AP) — El director ejecutivo de AMC Entertainment, Adam Aron, sufrió un leve derrame cerebral el mes pasado, pero se está recuperando rápidamente y continuará liderando la cadena de cines más grande del mundo, informó la compañía el jueves.

Un cine de la cadena AMC en Garland, Texas, el 29 de enero del 2021. (AP foto/LM Otero)
Aron, de 71 años, sufrió el derrame cerebral mientras estaba en un viaje de negocios en Londres, donde recibió atención médica de emergencia de inmediato, según la compañía.

Además de una inicial dificultad para hablar, AMC dice que Aron no ha mostrado pérdida de función cognitiva cerebral y que espera una "rápida y completa recuperación".

“Dada su agudeza mental y resistencia física, el Sr. Aron sigue al mando total de AMC y continúa desempeñando sus funciones como presidente del consejo, director ejecutivo y presidente”, declaró AMC en un comunicado.

“Ha mantenido una comunicación cercana y constante con la junta directiva de AMC, tanto respecto al pronóstico de su recuperación como a los asuntos generales de negocios de la compañía”, añadió.

AMC aún no se ha recuperado completamente de la pandemia de COVID-19, cuando la compañía se vio obligada a cerrar cines, suspender al personal y registró una pérdida de 4.600 millones de dólares en 2020. Las ventas han mejorado gradualmente cada año desde entonces, pero la compañía aún no ha registrado una ganancia anual completa.

El auge de los servicios de video en streaming tras la pandemia también ha presionado a los cines, ya que la gente cada vez más se queda en casa para ver películas y otros programas.

Después del pico de la pandemia, los inversores minoristas invirtieron dinero en acciones de AMC como parte de la fiebre de las acciones meme, elevando sus acciones de alrededor de 11 dólares cada una a casi 340 dólares en junio de 2021. Tras un declive gradual de dos años, las acciones de AMC colapsaron en agosto de 2023 y ahora se cotizan apenas por encima de los 2 dólares.

Aron también lideró la incursión de AMC en las criptomonedas en 2021, cuando la cadena de cines comenzó a aceptar un puñado de monedas digitales como pago por entradas de cine, palomitas de maíz y otras concesiones. Ese mismo año también emitió tokens digitales no fungibles, llamados NFT, a compradores de entradas y accionistas.

Al cierre del tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2025, AMC informó que tiene alrededor de 860 cines y 9.600 pantallas en todo el mundo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

