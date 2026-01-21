americateve

CEO de Ryanair descarta idea de Elon Musk de comprar la aerolínea

LONDRES (AP) — El CEO de Ryanair, Michael O’Leary, desestimó el miércoles la idea de Elon Musk de comprar la aerolínea de bajo costo y restó importancia a los insultos del multimillonario, en una guerra de palabras que estalló por la instalación de sistemas Starlink en los aviones.

El CEO Ryanair Group, Michael OLeary, posa en una conferencia de prensa en Dublín, Irlanda, el miércoles 21 de enero de 2026. (Brian Lawless/PA vía AP)
El CEO Ryanair Group, Michael O'Leary, posa en una conferencia de prensa en Dublín, Irlanda, el miércoles 21 de enero de 2026. (Brian Lawless/PA vía AP) AP

La disputa entre uno de los individuos más ricos del mundo y uno de los jefes corporativos más francos de Europa ha escalado durante días. O’Leary dijo la semana pasada que la aerolínea descartó la instalación del Wi-Fi satelital Starlink de Musk en los aviones de Ryanair porque el gasto adicional de combustible debido a la resistencia aerodinámica causada por las antenas del sistema sería demasiado alto.

En respuesta a las acusaciones de Musk de que estaba “mal informado”, O’Leary dijo a una estación de radio irlandesa: “No prestaría ninguna atención a Elon Musk, es un idiota”.

Musk respondió en X, llamando a O’Leary un “completo idiota” y un “imbécil”. Publicó: ”¿Debería comprar Ryanair y poner a cargo a alguien cuyo nombre real sea Ryan?” y encuestó a sus seguidores sobre la idea de comprar la aerolínea; un 76,5% respondió que sí.

O’Leary dijo a los periodistas en Dublín, donde se encuentra la sede de Ryanair, que los ciudadanos no europeos no pueden poseer una participación mayoritaria en aerolíneas europeas. Musk nació en Sudáfrica y vive en Estados Unidos.

“Pero si quiere invertir en Ryanair, pensaríamos que es una muy buena inversión. Ciertamente, una inversión significativamente mejor que los rendimientos financieros que obtiene en X”, dijo O’Leary.

Musk compró X en 2022 por 44.000 millones de dólares tras enfrentarse con los principales ejecutivos de la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

O’Leary, conocido por trolear a sus críticos, agradeció a Musk por la “publicidad adicional”. La aerolínea ha aprovechado la disputa para poner en marcha una venta de asientos con material promocional que presenta una caricatura de Musk.

El ejecutivo restó importancia a los insultos del multimillonario.

“Lo único que le diría a Elon Musk es que tendría que formarse al final de una fila muy, muy, muy, muy larga de personas” que ya lo han insultado, “entre ellas, mis cuatro hijos adolescentes”, dijo.

O’Leary dijo que Ryanair había estado en conversaciones con Starlink durante unos 12 meses sobre la instalación del sistema.

“Nos gusta el sistema Starlink. Es un sistema magnífico. Funciona muy bien”, dijo, pero agregó que le costaría a la compañía alrededor de 250 millones de dólares al año. Eso incluye el costo de instalar dos antenas en cada fuselaje de avión, además de un 2% adicional de arrastre aerodinámico que aumentaría la factura de combustible en 200 millones de dólares.

Ryanair tendría que cobrar por Starlink, pero O’Leary estimó que menos del 5% de los pasajeros querrían gastar unos euros extra por el servicio en sus vuelos de corta distancia, que promedian alrededor de una hora y 15 minutos.

La aerolínea sigue en conversaciones con otros proveedores de telecomunicaciones, entre ellos, Amazon, que está en proceso de lanzar Kuiper, su rival de Starlink, para proporcionar servicio de internet a bordo, “pero solo de una manera que reduzca nuestros costos”, dijo O’Leary.

También abordó una reciente controversia en torno a Grok, el chatbot de IA de Musk, que está disponible a través de X y se utilizaba para generar imágenes deepfake no consensuadas.

“Las redes sociales, X en particular, son una fosa séptica”, dijo O’Leary. “La controversia más reciente con, ya sabes, desvestir a niños o desvestir a mujeres es francamente ofensiva”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

