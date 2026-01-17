CEO de la Euroliga critica el plan europeo de la NBA como 'un disco rayado'

Los jugadores de Fenerbahce celebran tras derrotar a Mónaco en la final de la Euroliga, el domingo 25 de mayo de 2025, en Abu Dabi. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

La Euroliga mantiene unidos algunos poderosos feudos. Y no está encantada con los planes de la NBA de crear una nueva competencia en el continente.

"Hemos escuchado el plan o los fuegos artificiales de lo increíble que será, el gran potencial que tiene", dijo Paulius Motiejunas, el CEO de la Euroliga sobre la liga propuesta por la NBA. "Pero tener una teoría es una cosa, y hacer que funcione es otra".

Con clubes como Real Madrid y Bayern Múnich, la Euroliga es considerada la mejor competencia profesional masculina fuera de la NBA. La liga de 20 equipos está compuesta por 13 clubes "accionistas" inmunes al descenso. El resto se clasifica mediante sus ligas nacionales o por invitación.

La NBA, en asociación con la FIBA, está considerando un modelo de 16 equipos con 12 miembros permanentes, con un inicio previsto para octubre de 2027. Ha identificado a Atenas, Estambul, París, Lyon, Múnich, Berlín, Roma, Milán, Madrid, Barcelona, Londres y Manchester como posibles ciudades anfitrionas.

Actualmente, la atención está en tres clubes accionistas de la Euroliga que no han renovado sus licencias de 10 años: Real Madrid, el Fenerbahce en Estambul y el ASVEL, propiedad de Tony Parker, cerca de Lyon. Parker ha señalado su apoyo a la NBA, y el diario deportivo español Diario AS informó que el Real Madrid favorece el proyecto de la NBA.

El reticente Barcelona ha indicado que extenderá por otros 10 años más allá de esta temporada.

"Es un gran asunto, por supuesto. Es una marca importante, y estamos contentos de que se hayan comprometido", dijo Motiejunas sobre el Barcelona, que no ha comentado públicamente.

Motiejunas, en una entrevista con The Associated Press, dijo que confía en que los 13 clubes se quedarán.

"La NBA ha estado anunciando y anunciando cosas durante un año, pero aún no hay nada tangible", dijo Motiejunas. "Como hombres de negocios, estos son dueños de equipos, también comienzan a ver que es un poco un disco rayado de 'anunciaremos más tarde', ... El inicio del '27 ya está a la vuelta de la esquina".

Se ha informó que los clubes de la Euroliga tienen una cláusula de salida de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares), pero Motiejunas se limitó a decir que el romper un contrato acarreará “consecuencias legales”.

No hay una opción de salida para la NBA, agregó.

¿NBA vs Euroliga?

La Euroliga afirma estar abierta a algún tipo de relación con la NBA, cuyos ejecutivos han expresado sentimientos similares. Pero mientras tanto, la Euroliga envió una carta a la NBA advirtiendo de acciones legales si continúan las conversaciones con sus accionistas.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, desestimó la amenaza el jueves en Berlín antes de la victoria del Magic de Orlando por 118-111 sobre los Grizzlies de Memphis en el primer partido de temporada regular de la NBA en Alemania.

También desestimó a la Euroliga de manera más general.

“Si pensara que el techo era la Euroliga existente y el interés de sus aficionados, no estaríamos dedicando el tipo de tiempo y atención que estamos en este proyecto”, manifestó Silver.

Los informes de los medios indican que la NBA quiere un modelo en el cada franquicia tendría una plaza fija con un costo mínimo de 500 millones de dólares. Silver señaló que cualquier inversor tendrá que ser paciente porque "tomará un tiempo, creo, antes de que sea una empresa comercial viable". Agregó que será "un proceso de varias décadas".

Silver advirtió que "potencialmente" iniciar una nueva liga es una "tarea enorme" y describió las conversaciones con el Real Madrid y otros clubes españoles como "más en la etapa de recopilación de información".

Mercado europeo

El panorama del baloncesto europeo es similar al del fútbol. La Euroliga es como la Liga de Campeones de la UEFA en calidad, aunque la entrada es más restrictiva. El baloncesto también tiene varias otras ligas internacionales, pero son menos conocidas que sus contrapartes de fútbol, por lo que los aficionados se confunden. La FIBA, por ejemplo, tiene su propia Liga de Campeones.

Silver ve potencial porque el baloncesto es el segundo deporte más popular en Europa después del fútbol.

"En lugar de pensar en nosotros como quitando participación al (fútbol), miro el lado comercial del baloncesto tal como existe ahora en Europa, y probablemente representa alrededor del uno por ciento del mercado deportivo comercial", dijo.

Impacto en el Oriente Medio

Muchos equipos de baloncesto europeos, incluidos algunos en la Euroliga, han tenido dificultades financieras. El sistema a menudo ha dependido de propietarios adinerados para cubrir las deudas del equipo cada año. La Euroliga ha implementado restricciones de gasto para promover la sostenibilidad financiera.

En un impulso de ingresos, la Euroliga trasladó la temporada pasada su "Final Four" fuera de Europa, a Abu Dhabi, por primera vez. También llevó algo del caos del baloncesto europeo, ya que el propietario mayoritario de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, recibió una suspensión de cinco partidos por sus "acciones amenazantes" contra los árbitros.

La Euroliga también otorgó una licencia de varios años a un equipo recién creado en Dubái y recientemente extendió su asociación con la agencia global de marketing deportivo IMG.

"Nos enfocamos en nosotros mismos", dijo Motiejunas. "Podremos adaptarnos, no hay duda de ello, y continuaremos luchando."

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP