Fallece doctora cubana que cumplía misión en Guatemala

Aunque el suceso fue recogido en redes sociales a través de la cuenta Misión Médica Cubana en Guatemala, la publicación no ofrece ningún detalle sobre el fallecimiento de la doctora.

“Tus pacientes ya no podrán verte, ya no podrán agradecer tu bondad y tu entrega pero descansa en paz, tus pacientes no se quedarán solos ni desprotegidos, hay cientos de miles dispuestos a ocupar tu lugar”, señala el escrito.

Al momento de su fallecimiento, Cardentey forma parte del grupo de galenos que laboraba en Ixcán, municipio de la zona norte del departamento del Quiché.

Se trata de la segunda médico cubana que pierde la vida en Centroamérica en poco más de un mes.

El pasado 25 de agosto también perdió la vida la doctora cubana Odalys Barrios Diego, quien cumplía misión médica en Belice, falleció “inesperadamente”.

La noticia fue difundida por la dirección del Policlínico Dr. Modesto Gómez Rubio, centro médico en el que laboró por muchos años.

En aquella ocasión, ni la institución hospitalaria ni los medio oficiales de la isla esclarecieron las circunstancias del fallecimiento.

Los decesos de médicos cubanos en misiones en el extranjero se han hecho frecuentes durante los últimos años, la mayoría vinculados a accidentes de tránsitos, padecimientos repentinos y hechos de violencia.