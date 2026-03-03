americateve

Centro de detención de inmigrantes en Texas suspende visitas por brote de sarampión

EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — Un gran campamento de detención de inmigrantes en Texas suspendió el acceso a visitantes y abogados debido a un brote de sarampión, informó una legisladora el martes.

ARCHIVO – Varios automóviles esperan para entrar en Fort Bliss, en El Paso, Texas, el 9 de septiembre de 2014. (AP Foto/Juan Carlos Llorca, Archivo) AP

Hasta el momento, se han presentado 14 casos activos de sarampión en el centro de detención de la base militar de Fort Bliss y 112 personas han sido aisladas, señaló la representante demócrata de El Paso Veronica Escobar, en cuyo distrito se encuentra la instalación, conocida como Camp East Montana. El sitio permanecerá cerrado a visitantes y abogados hasta el 19 o el 20 de marzo.

“Si bien, por un lado, es positivo que el brote de sarampión se esté tomando en serio, por el otro me alarma que una crisis prevenible haya creado condiciones en las que los detenidos solo pueden acceder a sus abogados de manera virtual”, manifestó Escobar en un comunicado.

Hasta el momento, ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ni el Departamento de Seguridad Nacional (ICE y DHS, respectivamente, por sus siglas en inglés) han respondido a las solicitudes de comentarios.

El campamento abrió el año pasado después de que el gobierno de Trump otorgara un contrato de hasta 1.300 millones de dólares a Acquisition Logistics LLC, un contratista de Virginia que nunca había operado una instalación del ICE. Los detenidos han dicho que, en el campamento, un promedio de unas 3.000 personas al día vive en alojamientos ruidosos e insalubres, las enfermedades se propagan con facilidad y dormir es un lujo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

