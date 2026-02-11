americateve

Celtics arrollan 124-105 a Bulls mermados por lesiones

BOSTON (AP) — Payton Pritchard anotó 26 puntos y los Celtics de Boston arrollaron el miércoles 124-105 a los Bulls de Chicago en el último partido para ambos equipos antes del receso del Juego de Estrellas.

Payton Pritchard, base de los Celtics de Boston, avanza a la cesta frente a Rob Dillingham, de los Bulls de Chicago, en el encuentro del miércoles 11 de febrero de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)
Jaylen Brown sumó 24 puntos. mientras que Nikola Vucevic terminó con 19 unidades y 11 rebotes por los Celtics, que han ganado seis de sus últimos siete partidos.

Los Celtics llegaron al descanso con una ventaja de 28 puntos, aprovechándose de un equipo de Chicago al que le faltaban varios de sus principales contribuyentes. La ventaja de Boston llegó a ser de 33 unidades en la segunda mitad.

Rob Dillingham aportó 16 puntos y siete asistencias para liderar a Chicago, que ha perdido seis duelos seguidos. Matas Buzelis añadió 15 puntos y ocho rebotes.

Vucevic y Anfernee Simons, de Chicago, jugaron contra su equipo anterior por primera vez desde que fueron canjeados la semana pasada, antes de que venciera el plazo.

Fue el segundo doble-doble de Vucevic en tres partidos con los Celtics. Simons terminó con siete puntos. Fue la primera vez que se quedó por debajo de 15 en sus cuatro apariciones consecutivas como titular con los Bulls.

Los Bulls jugaron sin Isaac Okoro (lesión de rodilla), quien se sumó a una lista de lesionados de Chicago que ya era ya extensa. Josh Giddey ha estado fuera desde el 28 de enero, cuando se agravó una lesión en el tendón de la corva en una derrota ante Indiana. Tre Jones también ha estado lidiando con un problema en el tendón de la corva que lo ha mantenido al margen desde el 22 de enero.

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

