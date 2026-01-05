Celtic despide al técnico Wilfried Nancy tras un mes y seis derrotas

ARCHIVO - El técnico de Celtic Wilfried Nancy durante de la liga escocesa, el 7 de diciembre de 2025, en Glasgow. (Andrew Milligan/PA vía AP) AP

El club anunció el lunes que, apenas 33 días después de que Nancy dejó al Columbus Crew en la MLS para dirigir a Celtic, decidió rescindir el contrato del técnico con efecto inmediato.

Paul Tisdale también dejará su puesto como jefe de operaciones de fútbol del Celtic. No se ha mencionado nada sobre un nuevo entrenador.

"Se proporcionará una actualización adicional a los seguidores tan pronto como sea posible", añadió el club.

Nancy perdió sus primeros cuatro partidos al mando, incluyendo la final de la Copa de la Liga, y seis de ocho en total. La última aparición del estratega francés fue una derrota en casa por 3-1 ante Rangers, el acérrimo rival de Glasgow, el sábado en el derbi de Old Firm, el partido más importante del fútbol escocés.

El mandato de Nancy terminó siendo ligeramente más corto que el período interino de su predecesor Martin O'Neill, quien había asumido el cargo tras la salida de Brendan Rodgers el 27 de octubre. Nancy fue nombrado el 3 de diciembre.

O'Neill, un favorito de los aficionados que ganó tres títulos escoceses con Celtic a principios de la década de 2000, luego dijo que habría estado feliz de quedarse.

Celtic enfrentará a Dundee United el sábado, comenzando una agitada serie de ocho partidos en 24 días.

Eso incluye dos cruciales partidos de la Liga Europa contra el Bologna de Italia y el club holandés Utrecht, ya que Celtic, actualmente en el puesto 24 y último de clasificación, busca evitar una prematura eliminación del torneo continental.

Celtic también visitará al Hearts el 25 de enero en lo que podría ser un partido decisivo en la carrera por el título de la Premiership escocesa.

Hearts está seis puntos por delante de Celtic y Rangers en la cima de la clasificación. El club de Edimburgo busca convertirse en el primer equipo fuera del Old Firm en ganar el título desde el Aberdeen de Alex Ferguson en 1985.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP