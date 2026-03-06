americateve

Celta de Vigo busca desesperadamente a Madonna y su camiseta de 36 años

MADRID (AP) — El Celta de Vigo busca desesperadamente a Madonna mientras intenta encontrar una camiseta de fútbol de 36 años que la estrella del pop usó durante un concierto en 1990, en el estadio de Balaídos del club español de fútbol.

Aficionados del Celta de Vigo lo alientan durante el partido de vuelta del repechaje en la Liga Europa ante el PAOK el jueves 26 de febrero de 2026 (AP Foto/Lalo R. Villar) AP

Madonna apareció en el escenario con el emblemático azul celeste del equipo en julio de 1990, durante su gira Blonde Ambition.

Encantó a los lugareños, que reclamaron a la “chica material” como una de los suyos. Madonna atrajo además una atención inesperada sobre el defensor José Manuel Espinosa, cuya camiseta con el número 5 fue la que portó la estrella.

Sin embargo, se desconoce el paradero de la preciada prenda y, tras buscarla sin éxito durante décadas, el Celta le pide a Madonna, actualmente de 67 años, que ayude a encontrarla para el archivo del club.

La presidenta del Celta, Marián Mouriño Terrazo, escribió en una carta abierta a la cantante estadounidense: “Aunque la nuestra no fue la única camisola de fútbol que alguna vez usaste en el escenario, esta imagen icónica ha ido brillando de manera distinta con el paso de los años”.

“Con el tiempo llegamos a comprender mejor lo que representabas entonces: cuestionar las normas establecidas y plantarte ante quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer. En nuestro club nos reconocemos en esa forma de pensar. Por eso mantenemos la esperanza de encontrar la prenda que una vez llevaste.

“¿La tienes? Si sabes dónde puede estar, o si te gustaría unirte a nosotros en la búsqueda para recuperarla, por favor contáctanos por mensaje privado”.

El exhorto causó revuelo en redes sociales a partir del miércoles, cuando se publicó, y el club redobló la apuesta antes de la derrota liguera en casa por 2-1 sufrida el viernes ante el Real Madrid; puso canciones de Madonna antes del cotejo y colocó la imagen de la artista estadunidense en el campo y en redes sociales.

Mouriño Terrazo comentó a medios locales que tenía la esperanza de que las repercusiones llegaran a la estrella del pop.

“Me imagino que la carta le llegó a Madonna y que responderá”, manifestó.

Madonna irrumpió en la escena en 1983 con el éxito “Holiday” y después encadenó una serie de temas que entraron en el top 10, entre ellos “Like a Virgin”, “papa Don’t Preach” y “Ray of Light”.

Sigue siendo una de las artistas más exitosas de la historia de la discografía.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

