Celebridades y público dan el último adiós al icónico Valentino en su funeral en Roma

Donatella Versace y el ex director creativo de la marca Valentino, Pierpaolo Piccioli, acuden a la capilla ardiente del diseñor Valentino Garavani, en la sede de la Fundación Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, en Roma, el 22 de enero de 2026. (Mauro Scrobogna/LaPresse via AP) AP

Tras dos días de velatorio público en la sede de la fundación Valentino en la capital italiana, el servicio religioso es el último tributo al diseñador de renombre internacional.

Se espera que al funeral asistan destacados nombres de la moda como los diseñadores Tom Ford y Donatella Versace, además de la influyente responsable de la revista Vogue, Anna Wintour, y estrellas de Hollywood como Anne Hathaway.

Valentino Garavani, que falleció el lunes a los 93 años en su residencia en Roma, fue adorado por generaciones de miembros de la realeza, primeras damas y estrellas de cine, desde Jackie Kennedy Onassis hasta Julia Roberts o la reina Rania de Jordania, quienes aseguraban que el diseñador siempre las hacía lucir y sentirse mejor.

Cientos de personas pasaron por la capilla ardiente para presentar sus respetos al “último emperador” de la moda italiana. Siempre mantuvo su atelier en Roma, aunque presentaba casi todas sus colecciones en París.

Sus suntuosos vestidos han adornado innumerables Premios de la Academia, notablemente en 2001, cuando Roberts usó una columna vintage en blanco y negro para aceptar su estatuilla de mejor actriz. Cate Blanchett también vistió Valentino —un modelo de un solo hombro en seda amarillo mantequilla— cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2005.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP