Cedric Mullins y los Rays de Tampa Bay cierran contrato de uno año por 7,5 millones

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El jardinero Cedric Mullins y los Rays de Tampa Bay han acordado un contrato de un año por 7,5 millones de dólares que incluye una opción mutua para 2027.

ARCHIVO - Cedric Mullins, de los Mets de Nueva York, en acción durante un juego de béisbol contra los Nacionales de Washington, el 20 de agosto de 2025, en Washington. (AP Photo/Nick Wass, Archivo) AP

Mullins recibirá un salario de siete millones el próximo año, y la opción mutua es de diez millones con una cláusula de rescisión de 500.000 dólares.

Tampa Bay designó al lanzador derecho dominicano Yoniel Curet para asignación para abrir un espacio en la lista para Mullins, cuyo acuerdo fue anunciado el sábado.

Mullins, un jardinero central de 31 años que batea con la izquierda, tuvo un promedio de .216 con 17 jonrones y 59 carreras impulsadas en 133 juegos este año para Baltimore y los Mets de Nueva York, quienes lo adquirieron en la fecha límite de cambios del 31 de julio a cambio de tres lanzadores derechos de ligas menores: el venezolano Raimon Gómez, el dominicano Anthony Núñez y Chandler Marsh. Mullins bateó .182 con dos jonrones y diez carreras impulsadas en 42 juegos con los Mets.

El All-Star en 2021 Mullins tiene un promedio de .247 con 103 jonrones y 337 carreras impulsadas en ocho temporadas de Grandes Ligas con los Orioles y los Mets. Estableció sus mejores marcas personales en 2021 con un promedio de .291, 30 jonrones y 30 bases robadas, impulsando 59 carreras. Tuvo un récord personal de 74 carreras impulsadas en 2023.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

