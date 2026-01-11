Cedric Coward anota dos triples tardíos y los Grizzlies vencen 103-98 a los Nets

Compartir en:









Cedric Coward, izquierda, y Cam Spencer (24), de los Grizzlies de Memphis, reaccionan en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 11 de enero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) AP

Jock Landale sumó 16 unidades y nueve rebotes, y Santi Aldama tuvo 15 tantos y ocho rebotes. Cam Spencer aportó 12 puntos y 12 asistencias en el último partido de los Grizzlies antes de su serie de dos juegos contra Orlando en Berlín y Londres.

Noah Clowney y Tyrese Martin lideraron a los Nets con 17 puntos cada uno, y Danny Wolf y Jalen Wilson anotaron 11 cada uno. Wolf también consiguió diez rebotes. Martin acertó seis de ocho, incluyendo cinco de siete desde la línea de tres puntos.

Brooklyn lideraba 98-90 después de que Clowney dividiera un par de tiros libres con tres minutos. Memphis anotó los últimos 13 puntos, con el segundo triple tardío de Coward dando a los Grizzlies una ventaja de 101-98 con menos de un minuto restante.

Memphis, que desperdició una ventaja de 21 puntos en la segunda mitad el viernes por la noche en una derrota ante Oklahoma City, vio cómo los Nets abrieron la segunda mitad con una racha de 17-6 para igualar el marcador a 67.

Michael Porter Jr., quien tuvo 18 puntos y seis asistencias en la derrota del viernes 121-105 ante los Clippers, se ausentó del juego para descansar. Los Nets están jugando 17 partidos este mes, y el domingo fue la primera noche de una serie de partidos consecutivos fuera de casa.

Memphis lideró por 16 en la primera mitad y tenía una ventaja de 61-50 al descanso.

Brooklyn solo tuvo cinco tiros libres en la mitad, en comparación con 14 para Memphis, un punto que el entrenador de los Nets, Jordi Fernández, dejó claro al equipo de árbitros varias veces. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP