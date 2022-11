Emotivo momento en que un balsero cubano se reencuentra con su tío en los Cayos de Florida

“A las 5:30 de esta mañana me llamó y me dijo que estoy aquí. Dije, ¿dónde? Dijo que estoy aquí en Marathon. Yo estaba como, oh Dios mío”, dijo Carcache. Su sobrino llegó desde Cuba a Marathon en barco, uniéndose a cientos de inmigrantes cubanos que desembarcaron en los Cayos de Florida el mes pasado.