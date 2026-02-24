americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cavaliers se despegan en la 2da mitad y vencen 109-94 a Knicks

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 23 puntos, James Harden sumó 20 y los Cavaliers de Cleveland se despegaron en la segunda mitad para imponerse el martes 109-94 a los Knicks de Nueva York.

James Harden, base de los Cavaliers de Cleveland, dispara frente a Mikal Bridges, de los Knicks de Nueva York, en el partido del martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki)
James Harden, base de los Cavaliers de Cleveland, dispara frente a Mikal Bridges, de los Knicks de Nueva York, en el partido del martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Jarrett Allen aportó 19 puntos y 10 rebotes por los Cavaliers, quienes ganaron por octava vez en nueve partidos.

Jalen Brunson terminó con 20 puntos y Mikal Bridges encestó 18 por los Knicks. Mitchell Robinson capturó 15 rebotes, a uno de su máximo de la temporada.

Nueva York acertó 35 de 86 tiros, y entre Bridges y Brunson se combinaron para 12 de 36. Los Knicks embocaron el 27% de sus triples (10 de 37).

Cleveland llegó al partido con la cuarta peor defensa de la liga ante tiros de 3 puntos.

Los Cavaliers y los Knicks tienen marca de 37-22 y están empatados en el tercer lugar de la Conferencia Este. Pero Nueva York tendría la ventaja en el criterio de desempate por enfrentamientos directos si los equipos terminan igualados al final de la temporada, tras ganar dos de tres duelos.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter