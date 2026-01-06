americateve

Cavaliers remontan y se imponen 120-116 a Pacers, que sufren su 13ª derrota consecutiva

INDIANÁPOLIS (AP) — Darius Garland anotó 14 de sus 29 puntos en el último cuarto, para impulsar una racha de 13 puntos que llevó el martes a los Cavaliers de Cleveland hacia una victoria de 120-116 sobre los Pacers de Indiana.

Craig Porter Jr., base de los Cavaliers de Cleveland, dispara frente a Jay Hugg, de los Pacers de Indiana, en el duelo del martes 6 de enero de 2026 (AP Foto/AJ Mast)
Craig Porter Jr., base de los Cavaliers de Cleveland, dispara frente a Jay Hugg, de los Pacers de Indiana, en el duelo del martes 6 de enero de 2026 (AP Foto/AJ Mast)

Los Cavs lograron su cuarta victoria en cinco duelos. En contraste, Indiana, campeón defensor de la Conferencia Este, perdió su decimotercer partido consecutivo, estableciendo un récord de franquicia en su era de la NBA.

Los Pacers ahora tienen el peor récord de la liga con 6-31 y están a una derrota de igualar la racha de 14 derrotas de los Wizards de Washington, la más larga de la liga de esta temporada.

Cleveland ni siquiera estaba a plena potencia durante este partido.

El entrenador Kenny Atkinson le dio un día libre al base estelar Donovan Mitchell, apenas unas horas después de que los dirigente del equipo pronosticaron que Max Strus se perderá al menos otro mes debido a una lesión en el pie izquierdo.

Atkinson dijo que el cronograma actualizado no se debía a que Strus hubiera sufrido un contratiempo. Cleveland también perdió al delantero Dean Wade en la primera mitad por una contusión en la rodilla izquierda.

Y aun así, los Cavs lograron borrar el déficit de nueve puntos con el que entraron al último cuarto. Evan Mobley anotó 20 puntos, mientras que Jarrett Allen y Sam Merrill consiguieron 19 cada uno. Merrill acertó seis de diez triples.

Pascal Siakam lideró a los Pacers con 22 puntos y Jay Huff igualó su récord de la temporada con 20 puntos, al acertar siete de diez en tiros de campo y cuatro de siete en triples. Andrew Nembhard totalizó 15 puntos y 11 asistencias.

Indiana jugó sin el pívot Isaiah Jackson, el alero Bennedict Mathurin, el delantero Obi Toppin ni el base estelar Tyrese Haliburton debido a lesiones.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

