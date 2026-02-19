Cavaliers amplían racha a 6 triunfos con paliza de 112-84 a Nets

Compartir en:









James Harden, de los Cavaliers de Cleveland, dispara frente a Michael Porter Jr. de los Nets de Brooklyn en el partido del jueves 19 de febrero de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Los Cavaliers también han ganado cinco duelos seguidos en casa y 11 de sus últimos 12 en total. Fue el segundo partido consecutivo y la sexta vez esta temporada que los Cavs no estuvieron en desventaja en un encuentro.

Cleveland inició una serie de cinco partidos en siete días. Con una ventaja de 102-67 al final del tercer cuarto, el entrenador Kenny Atkinson dio descanso a sus titulares durante los últimos 12 minutos.

Michael Porter Jr. aportó 14 puntos y Ochai Agbaji firmó 13 por Brooklyn, que tiene marca de 5-20 desde el 29 de diciembre.

Harden y Mitchell estuvieron en sintonía desde el inicio. Harden robó un balón tras un mal pase de Noah Clowney, y arrancó un contraataque. Le lanzó un pase bombeado a Mitchell para una clavada tipo alley-oop que puso a los Cavaliers arriba por 14-3.

Harden encestó sus primeros seis tiros de campo, incluidos tres triples. Además repartió nueve asistencias y capturó cinco rebotes. Mitchell acertó 7 de 12 tiros de campo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP