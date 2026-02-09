americateve

Catherine O'Hara muere por embolia pulmonar; el cáncer fue la causa subyacente

LOS ÁNGELES (AP) — Catherine O'Hara murió de una embolia pulmonar, con el cáncer como causa subyacente.

ARCHIVO - Catherine OHara posa para los fotógrafos a su llegada al estreno en el Reino Unido de Beetlejuice Beetlejuice el jueves 29 de agosto de 2024 en Londres. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)
ARCHIVO - Catherine O'Hara posa para los fotógrafos a su llegada al estreno en el Reino Unido de "Beetlejuice Beetlejuice" el jueves 29 de agosto de 2024 en Londres. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP) AP

El lunes, un certificado de defunción del condado de Los Ángeles indicó que la embolia pulmonar, que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones, fue la causa inmediata de la muerte de la actriz el 30 de enero a los 71 años. El cáncer rectal fue la causa a largo plazo.

El oncólogo que firmó el certificado indicó que había tratado a O'Hara desde marzo del año pasado y la vio por última vez el 27 de enero. Falleció en un hospital en Santa Mónica, California.

La querida actriz cómica nacida en Canadá y exintegrante de "SCTV" protagonizó como la madre de Macaulay Culkin en dos películas de "Home Alone" ("Mi pobre angelito") y ganó un Emmy como la dramáticamente despistada matriarca adinerada Moira Rose en "Schitt’s Creek".

Su muerte fue una sorpresa para la mayoría, y una declaración inicial de sus representantes solo decía que había fallecido "tras una breve enfermedad".

Colaboradores como Culkin, Christopher Guest, Eugene Levy y Pedro Pascal le rindieron un emotivo homenaje tras su muerte.

El documento indicó que fue incinerada. Enumera su profesión como "actriz" y su negocio como películas. Dice que ejerció su oficio durante 50 años.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

