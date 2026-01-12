americateve

Castro deja en el terreno a Leones con doble y Santurce toma ventaja en la Final

Rubén Castro conectó un doble en la parte baja de la novena entrada para dejar en el terreno a los Leones de Ponce y darle a los Cangrejeros de Santurce una victoria por 5-4, en el primer juego de la Serie Final de la Liga de Béisbol Profesional Rroberto Clemente, disputado el martes en el Estadio Hiram Bithorn. Con el triunfo, Santurce tomó ventaja de 1-0 en la serie al mejor de siete.

Los Cangrejeros se adelantaron 4-1 gracias a un jonrón de tres carreras de Andrew Velázquez en la tercera entrada. Ponce respondió con cuadrangulares de Edwin Díaz y Alex Dickerson, este último de dos carreras en la novena entrada para empatar el juego. En el cierre del episodio, tras una base por bolas a Jeremy Arocho, Castro conectó el batazo decisivo frente a Gabriel Rodríguez. Andrew Baker se acreditó la victoria en labor de relevo, mientras que Rodríguez cargó con la derrota.

Caribes ganan tres en fila y se meten a la pelea

Los Caribes de Anzoátegui derrotaron el lunes por 9-6 a los Navegantes del Magallanes para firmar su tercera victoria consecutiva y escalar al segundo lugar de la ronda de todos contra todos que define a los finalistas de la Liga Venezolana de Béisbol.

Hernán Pérez bateó de 4-2 con dos jonrones solitarios; Balbino Fuenmayor se fue de 5-3 con un cuadrangular y dos carreras producidas; Carlos Mendoza tuvo una noche perfecta de 4-4 con tres anotadas, y Diego Infante añadió un vuelacercas de dos carreras para encabezar la ofensiva de los ganadores.

En Maracaibo, Luis Castro conectó un jonrón de dos carreras, José Herrera aportó un doble remolcador de una anotación y Alí Castillo impulsó otra con un sencillo, para guiar a las Águilas del Zulia a una victoria por 6-4 sobre los Bravos de Margarita.

Con los resultados de este lunes, Cardenales de Lara lideran el round robin con marca de 4-1, seguidos por Caribes de Anzoátegui (4-2), Águilas del Zulia (3-2), Bravos de Margarita (1-3) y Navegantes del Magallanes (1-5).

FUENTE: AP

