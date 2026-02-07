Castle logra 40 puntos con triple-doble y Spurs hilan 4ª victoria, 138-125 ante Mavericks

Compartir en:









Stephon Castle, base de los Spurs de San Antonio, salta a la canasta frente a Max Christie, de los Mavericks de Dallas, el sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Darren Abate) AP

Devin Vassell anotó 17 unidades y Victor Wembanyama añadió 16 puntos y 11 rebotes a la causa de San Antonio, que estableció un récord de la temporada con 81 tantos en una mitad, antes del descanso.

Los Spurs (36-16) ganaron su cuarto partido consecutivo y lograron su noveno triunfo en 12 duelos para mantenerse en el segundo lugar de la Conferencia Oeste.

Dallas, que perdió 135-123 en San Antonio el jueves, obtuvo aportes de 19 puntos de Klay Thompson, 18 de Brandon Williams y 17 de Max Christie. Cooper Flagg terminó con 14.

Castle se unió a David Robinson, miembro del Salón de la Fama, como los únicos Spurs en la historia de la franquicia con un triple-doble de 40 puntos.

FUENTE: AP