Castillo disfruta amor complicado de “Cha Cha Real Smooth”

“El amor no es algo blanco y negro, es algo complicado”, dijo el actor estadounidense de origen mexicano en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva York, donde la película se presentó en el Festival de Tribeca previo a su estreno del viernes en Apple TV+. “Creo que así es la vida, la vida no es blanco y negro, es más gris y me encantan historias así”.