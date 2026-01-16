americateve

Casos de sarampión superan los 550 en Carolina del Sur

Los casos reportados de sarampión en Carolina del Sur aumentaron casi 30% en los últimos días, dijeron el viernes funcionarios de salud del estado.

ARCHIVO - Personal del departamento de salud entra en la clínica contra el sarampión del Departamento de Salud del condado de Andrews, Texas, con dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, el martes 8 de abril de 2025. (AP Foto/Annie Rice/Archivo)
ARCHIVO - Personal del departamento de salud entra en la clínica contra el sarampión del Departamento de Salud del condado de Andrews, Texas, con dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, el martes 8 de abril de 2025. (AP Foto/Annie Rice/Archivo) AP

El departamento de salud de Carolina del Sur reportó 124 nuevos casos desde el martes, elevando el total del estado a 558, en una ola de infecciones centrada en un brote en el condado de Spartanburg.

Desde las fiestas de fin de año, el brote de sarampión en Carolina del Sur se ha convertido en el peor en Estados Unidos. También se han reportado casos de sarampión este año en Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Utah y Virginia, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El año pasado fue el peor para la propagación del sarampión en la nación desde 1991, según los CDC. Estados Unidos confirmó 2.144 casos en 44 estados. Tres personas murieron, todas ellas no vacunadas.

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Es prevenible con vacunas y se ha considerado eliminado de Estados Unidos desde el año 2000, aunque el país está en riesgo de perder ese logro.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

