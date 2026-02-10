americateve

Casos por chikungunya aumentan en Bolivia. Declaran alerta en Santa Cruz tras muerte de una persona

LA PAZ, Bolivia (AP) — Las autoridades de Salud informaron el martes que los casos del virus chikungunya han aumentado en Bolivia, principalmente en la región de Santa Cruz, la más poblada del país andino, donde se ha declarado la alerta máxima tras la muerte de una persona a raíz de la enfermedad.

Hasta el momento se reportan 1.534 casos del virus en el país, de ellos 1.409 solo en Santa Cruz, donde la víspera murió un hombre de 80 años, confirmó a The Associated Press la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica, Roxana Salamanca.

La funcionaria dijo que las temperaturas inusualmente altas y las lluvias hacen que prolifere el mosquito que transmite esta enfermedad —Aedes aegypti, que también ocasiona el dengue—.

En una semana se ha duplicado los casos en Santa Cruz, dijo el jefe de Epidemiología de la Gobernación de esa región, Carlos Hurtado. El lunes, las autoridades de Santa Cruz declararon la máxima alerta que permite intensificar las campañas de destrucción de criaderos y fumigación, entre otras acciones.

“Tenemos seis pacientes en terapia intensiva, dos de ellos son neonatos por complicaciones", menciónó Hurtado. “Estamos muy preocupados. Hay una alta transmisión por la chikungunya”.

Las autoridades de salud han pedido a la población evitar la acumulación de agua en recipientes para evitar una mayor proliferación del mosquito.

Los sintomas de la enfermedad incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor muscular unos tres o siete días después de ser picado por un mosquito infectado, pero hay casos que se pueden complicar y causar hasta la muerte, según las autoridades de salud.

Bolivia registró 5.372 casos de chikungunia y cuatro fallecidos en 2025, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud.

