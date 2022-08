Casemiro firma un acuerdo con el Manchester United por 4 años

Según el Diario Marca, el Real Madrid ya prepara una despedida a la altura de; la leyenda forjada y consolidada;.

Por su parte, el técnico blanco tomó con respeto la decisión del jugador “No he intentado convencerle, solo le he escuchado porque he hablado con Casemiro en todo este periodo y nos ha ayudado mucho. Escuchando su deseo, no hay manera de volver atrás. Si no se queda, el agradecimiento para él es grande por lo que ha hecho”, afirmó el estratega italiano.

