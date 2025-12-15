americateve

Casa del tackle defensivo Jeffery Simmons es allanada durante viaje de los Titans a San Francisco

El hogar del tackle defensivo de los Titans de Tennessee, Jeffery Simmons, fue robado mientras él estaba de viaje en San Francisco, informó el lunes el equipo.

El tackle defensivo de los Titans de Tennessee Jeffery Simmons calienta antes del encuentro ante los 49ers de San Francisco el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
Simmons publicó varias historias en Instagram que insinuaban que regresó de la derrota de los Titans por 37-24 contra los 49ers para descubrir que su casa había sido allanada. Una de sus publicaciones en redes sociales incluía imágenes de lo que parece ser un sistema de seguridad del hogar que mostraba a dos personas enmascaradas entrando a su casa por el patio alrededor de las 7:30 de la tarde CST el domingo.

"La seguridad del equipo está trabajando activamente con el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville para recuperar los artículos robados de la casa de Jeff Simmons. No había residentes en casa durante el robo", dijo el equipo en un comunicado.

Simmons expresó alivio de que su familia no estuviera en casa.

"¿Qué pasaría si alguno de mis familiares estuviera en mi casa? Todo ese (improperio) materialista lo pueden tener, ¡pero esto es una locura!" dijo en una de sus publicaciones en redes sociales.

Simmons se convirtió en el sexto jugador registrado en lograr una captura, un balón suelto forzado y un touchdown en un solo juego el domingo. El tres veces Pro Bowler se desmarcó en la zona de anotación y el mariscal de campo Cam Ward se escapó antes de encontrarlo para un pase de touchdown de uno yarda, el segundo touchdown de recepción en la carrera de Simmons.

No estaba claro de inmediato si el allanamiento estaba relacionado con robos anteriores en las casas de atletas profesionales. El FBI advirtió a las ligas en diciembre de 2024 sobre organizaciones criminales que supuestamente apuntaban a las casas de Luka Doncic, Bobby Portis, Travis Kelce, Patrick Mahomes y Joe Burrow. Los investigadores creían que grupos organizados de robo de Sudamérica estaban detrás de los crímenes en ese momento, irrumpiendo en las casas de los atletas mientras se sabía que estaban de viaje con sus equipos.

Por Redacción América Noticias Miami
Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

