Casa Blanca rechaza petición de obispos católicos de pausar deportaciones en Navidad

NUEVA YORK (AP) — Los obispos católicos de Florida apelaron el lunes al presidente Donald Trump para que detenga las redadas migratorias durante las fiestas navideñas. En respuesta, la Casa Blanca dijo que todo seguiría como de costumbre.

ARCHIVO - El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, levanta la mano mientras se dirige a una multitud durante un panel sobre inmigración en la Universidad de Georgetown en Washington, el jueves 11 de septiembre de 2025. (AP Foto/Luis Andrés Henao/Archivo)
La apelación fue emitida por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y firmada por otros siete miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida.

"La frontera ha sido asegurada. El trabajo inicial de identificar y remover criminales peligrosos se ha logrado en gran medida", escribió Wenski. "En este punto, el enfoque de máxima aplicación de tratar a los inmigrantes irregulares en masa significa que ahora muchas de estas operaciones de arresto inevitablemente atrapan a personas que no son criminales, sino que están aquí sólo para trabajar".

"Un clima de miedo y ansiedad está infectando no sólo al migrante irregular, sino también a los miembros de familias y vecinos que están legalmente en el país", añadió.

"Dado que estos efectos son parte de las operaciones de aplicación de la ley, solicitamos que el gobierno pause las actividades de aprehensión y redadas durante la temporada navideña. Tal pausa mostraría un respeto decente por la humanidad de estas familias".

Respondiendo por correo electrónico, la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson no mencionó la temporada navideña en su respuesta de dos oraciones.

"El presidente Trump fue elegido por su promesa al pueblo estadounidense de deportar a los inmigrantes ilegales criminales. Y está cumpliendo esa promesa", escribió Jackson.

Wenski es un abierto defensor del trato humano para los migrantes. En septiembre, por ejemplo, se sumó a otros líderes católicos en un panel en la Universidad de Georgetown para criticar las políticas del gobierno de Trump por separar familias, incitar al miedo y trastornar la vida eclesiástica.

Wenski destacó las contribuciones de los inmigrantes a la economía del país.

"Si preguntas a la gente en la agricultura, preguntas en la industria de servicios, preguntas a la gente en el cuidado de la salud, preguntas a la gente en el campo de la construcción, te dirán que algunos de sus mejores trabajadores son inmigrantes", señaló Wenski. "La aplicación siempre va a ser parte de cualquier política de inmigración, pero tenemos que racionalizarla y humanizarla".

Wenski se unió al ministerio "Knights on Bikes (Caballeros en moto)", una iniciativa liderada por los Caballeros de Colón que llama la atención sobre las necesidades espirituales de las personas detenidas en cárceles para inmigrantes, incluida la de los Everglades de Florida apodada "Alcatraz de los Caimanes". Recordó haber rezado un rosario con los motociclistas bajo el calor abrasador afuera de sus muros. Días después, obtuvo permiso para celebrar misa dentro de la instalación.

"El hecho de que invitemos a estos detenidos a rezar, incluso en esta situación tan deshumanizante, es una forma de enfatizar e invocar su dignidad", indicó. ___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

