Carter logra récord personal de 24 puntos y guía a Kings a remontada y triunfo 114-109 ante Pacers

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Devin Carter anotó 24 puntos, la mejor marca de su carrera, incluidos 22 en el cuarto periodo, para conducir el martes a los Kings de Sacramento a una remontada y un triunfo por 114-109 sobre los Pacers de Indiana.

Devin Carter, de los Kings de Sacramento, encesta en bandeja frente a los Pacers de Indiana, el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Carter encestó 13 puntos consecutivos en el tramo final por Sacramento, que llegó a estar abajo hasta por 20 unidades y perdía por 10 al entrar al último cuarto.

Los Kings acertaron el 46% de sus disparos de campo y un 35% desde larga distancia, mientras que los Pacers tiraron para un 41% y un 30%, respectivamente. Carter acertó 9 de 13 tiros de campo y 3 de 4 desde más allá del arco.

El tiro en suspensión de Maxime Raynaud con falta incluida sentenció la victoria a falta de 16 segundos.

Raynaud firmó un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes, el 15º de la temporada para el novato de 2,16 metros. Russell Westbrook sumó 16 puntos, nueve asistencias y siete rebotes, mientras que DeMar DeRozan y Nique Clifford aportaron 12 unidades cada uno.

_____

FUENTE: AP

