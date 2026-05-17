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Carro choca contra peatones, matando a tres e hiriendo a varios más en Oakland, California

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Tres personas murieron y varias más resultaron heridas después de que un conductor chocara contra varios autos y peatones la noche del sábado en Oakland, California, informaron las autoridades.

El choque ocurrió poco después de las 11 de la noche, según funcionarios.

Tres personas fueron declaradas muertas en el lugar y otras cinco resultaron heridas, indicó el Departamento de Bomberos de Oakland. Dos de los heridos se encontraban en estado crítico. El conductor involucrado en el choque también resultó herido, aunque levemente.

Las autoridades no difundieron más detalles sobre lo que provocó el choque, y la identidad del conductor no se hizo pública.

El choque sigue bajo investigación, señalaron las autoridades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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