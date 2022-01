Carr respalda a Bisaccia como entrenador de Raiders

“Creo que todos podemos pensar que es la persona correcta”, dijo Derek Carr, quarterback de Raiders, al término del juego del sábado. “Ha demostrado que la gente lo escucha. No solamente las personas, sino nuestro equipo lo escucha y lo quiere mucho. Yo estoy muy agradecido con él. Esas son decisiones que yo no puedo tomar, no me corresponden. Yo solamente soy el quarterback y tengo que hacer mi mejor trabajo completando cada pase. Si realmente analizas todo lo que pasó, todas las piezas que faltaban y todo lo que cambió. Él mantuvo unido al equipo”.