Raphy Pina tilda de "bocón" a Don Omar y se defiende de acusaciones del artista

“Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, NO yo NO, YO tengo algo mejor que eso mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo FAMILIA y últimamente se ha agrandado “TU SABES LO QUE QUIERO DECIR” con eso claro, permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas, sí, porque sé que no es fácil cometer errores y dar la cara, VERDAD? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda TODA una vida perfecta por delante con el favor de DIOS; a ti te queda confesarte con ÉL para que dejes ya la nube GRIS que te rodea y camines en el SOL. Las respuestas de KINGDOM te las dejare saber HOY Lunes a las 7:00 pm por mi canal de YOUTUBE, Lo demás de tu historia también la tengo pero te daré nuevamente la oportunidad de que empieces a defender lo indefendible primero”, añadió Pina. En el escrito publicado en la cuenta de Instagram del productor que permanece en prisión en Estados Unidos, este agradece a Don Omar ya que por consecuencia de sus acciones terminó trabajando con Daddy Yankee teniendo gran éxito.