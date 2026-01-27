Carney reafirma su postura en Davos y anuncia diversificación comercial de Canadá

El primer ministro canadiense Mark Carney llega en un convoy a la sede del Parlamento en Ottawa, el martes 27 de enero de 2026. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP) AP

Carney rechazó la afirmación que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hizo a Fox News, según la cual el primer ministro se había retractado agresivamente de sus comentarios en el Foro Económico Mundial durante una llamada telefónica que sostuvo con Trump el lunes.

“Para ser absolutamente claro, y así se lo dije al presidente, lo que dije en Davos lo dije en serio”, dijo Carney a los periodistas al llegar a una reunión del gabinete en Ottawa, la capital.

“Canadá fue el primer país en entender el cambio en la política comercial de Estados Unidos que él inició, y estamos respondiendo a eso”.

La semana pasada, en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Carney criticó la coerción económica por parte de grandes potencias sobre países más pequeños sin mencionar el nombre de Trump. El primer ministro recibió elogios y atención generalizados por sus comentarios, eclipsando al mandatario estadounidense en la reunión.

Trump amenazó el pasado fin de semana con imponer un arancel del 100% a los bienes importados de Canadá si el vecino del norte de Estados Unidos seguía adelante con un acuerdo comercial con Beijing, aunque Carney ha dicho que Canadá no tiene interés en negociar un acuerdo comercial integral con China.

“Le expliqué nuestro acuerdo con China. Le expliqué lo que estamos haciendo: 12 nuevos acuerdos, cuatro continentes, en seis meses”, comentó Carney. ”Él estaba impresionado”.

La amenaza de Trump se produjo en medio de una escalada de declaraciones con Carney. La presión del presidente republicano para adquirir Groenlandia tensó la alianza de la OTAN, alarmando a Canadá, que comparte una frontera marítima de 3.000 kilómetros (1.864 millas) con la isla en el Ártico. Trump también ha hablado anteriormente sobre convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos.

Carney señaló que su reciente acuerdo con China simplemente reduce los aranceles que se impusieron recientemente en algunos sectores. El primer ministro planea viajar a India, Australia y otros países en un esfuerzo por diversificar el comercio y alejarse de la dependencia de Estados Unidos, que absorbe más del 75% de las exportaciones de Canadá.

La renovación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá está programada para este año. Carney ha establecido como objetivo que Canadá duplique sus exportaciones no dirigidas a Estados Unidos en la próxima década.

En la mesa o en el menú

Carney ha surgido como portavoz de un movimiento para unir a los países y contrarrestar a Estados Unidos en el régimen de Trump. En su discurso en Davos, que pronunció antes de la intervención del republicano, Carney dijo: “Las potencias medianas deben actuar juntas porque si no estás en la mesa, estás en el menú”.

El primer ministro canadiense dijo que también habló con Trump sobre Ucrania, Venezuela y la seguridad en el Ártico durante su llamada telefónica.

Bessent dijo que Carney habló con Trump el lunes. El secretario del Tesoro le dijo a Fox News que Carney “se retractó muy agresivamente de algunos de los desafortunados comentarios que hizo en Davos”.

“Por supuesto, Canadá depende de Estados Unidos”, dijo Bessent. “Hay mucho más comercio norte-sur de lo que podría haber comercio oriente-occidente”.

Bessent dijo que Canadá está vinculado a Estados Unidos y que Carney debería dejar de intentar “impulsar su propia agenda globalista”.

Dominic LeBlanc, ministro responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, comparó el reciente acuerdo comercial de Canadá con China con un convenio que Trump hizo con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur el verano pasado, en el que Estados Unidos redujo algunos aranceles a China mientras Beijing actuaba para permitir exportaciones de tierras raras y levantar una pausa en la compra de soya estadounidense.

El impulso de Trump para adquirir Groenlandia se produjo tras insistir repetidamente a Canadá sobre su soberanía y ha sugerido que también sea absorbido por Estados Unidos. La semana pasada, publicó en las redes sociales una imagen alterada que mostraba un mapa de Estados Unidos que incluía a Canadá, Venezuela, Groenlandia y Cuba como parte de su territorio.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP